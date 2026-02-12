把「春天的味道」穿在身上！2026必收3款「少女感粉嫩香」：是初綻櫻花、清透茶韻，也是最浪漫的義式甜點

（圖／品牌提供）

立春過後，空氣裡的濕冷終於被陽光的暖意揉散了~懂生活的女孩都知道，換季不只要換衣櫃，連「嗅覺」都要跟著翻新！因此小編特別幫大家精選了三款寫著「春天名字」的新香，讓妳在舉手投足間，散發出那種不著痕跡的高級通透感。

歐舒丹：當白茶遇到粉櫻的幸運邂逅

如果說春天的清晨有形狀，那一定就是歐舒丹的限量「白茶櫻花淡香水」！它聰明地用白茶的細緻純淨中和了櫻花的明亮柔美，噴上的瞬間，像是春風拂過滿開的櫻花林，清新卻不顯得過於矯情~隨之而來的茶韻讓感官瞬間舒心自在，最後留下的金木基調溫暖得剛剛好，像是一層薄紗輕覆在肌膚上。最迷人的是，瓶身靈感來自普羅旺斯傳承的「混色陶土工藝」，以綠、粉、白三色交織出大理石般的自然紋理，讓這瓶香氛不只是嗅覺的享受，更是梳妝台上的藝術收藏。

廣告 廣告

歐舒丹白茶櫻花淡香水50ml／2,580元（圖／品牌提供）

除了香水，歐舒丹也將如此細緻優雅的春天香氣延伸至完整的「穿香儀式」：先用細緻如雲朵般的白茶櫻花沐浴膠洗去整日疲憊，再抹上絲滑輕盈的白茶櫻花美體乳與白茶櫻花護手霜，讓白茶櫻花的清雅韻調與體溫自然交融，讓全身肌膚都散發出如藝術品般的高級留白感。

歐舒丹白茶櫻花沐浴膠250ml／900元、白茶櫻花美體乳250ml／1,360元、白茶櫻花護手霜30ml／420元（圖／品牌提供）

FERRAGAMO：揉合義式糖霜餅乾與黑醋栗的粉紅光影

誰說浪漫一定要等待別人給予？FERRAGAMO全新的「浪漫伊人女性淡香精」要妳先學會寵愛最真實的自己！這款香氛簡直是嗅覺版的「義式甜點盛宴」，前調用黑醋栗與義大利檸檬開啟陽光般的好心情，中調則是這瓶香氛的靈魂—「義式糖霜餅乾」的甜蜜氣息 ！那種絲滑香草層層包裹的溫潤感，就像在午后咬下一口甜點般幸福治癒。而且瓶身也換上了亮眼的「金屬粉紅鏡面」，搭配經典的Vara緞帶蝴蝶結，完全捕捉到新世代女性那種既溫柔細膩又大膽無畏的自信光芒。

FERRAGAMO浪漫伊人女性淡香精30ml／2,150元、100ml／4,200元（圖／品牌提供）

THREE：佛手柑與精油交織的知性茶香

如果妳追求的是那種「毫不費力的魅力」，那絕對不能錯過THREE限定推出的精油淡香水R兩款限量香味！它們這次玩了一個很高級的概念—「口中香」，模擬品茶時，香氣從咽喉後方進入鼻腔後部的醇厚層次。其中#X08晨果就像是一份充滿活力的水果茶，用印蒿與黑醋栗點綴出輕盈悸動，喚醒一天的感官；而#X09午芽則帶著點辛香木質調，干邑與茴芹交織出午後悠然流淌的氛圍。兩款都以高品質的佛手柑精油為核心，讓香氣散發時，就像真的飲入一口頂級伯爵茶，那種帶有治癒感的餘韻，真的會讓人忍不住一直想靠近。

THREE精油淡香水R #X08、#X09／1,800元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

小紅書神級仿妝萬人瘋傳！普女一化直接變張員瑛 網友：這根本換一張臉！

情人節倒數計時！2/14送禮儀式感必備：香奈兒訂製丹寧彩妝、迪奧親吻香膏限量外殼、PRADA鹽漬開心果香氛、雅詩蘭黛粉保濕嫩唇膏

養膚級美妝正流行！2026必收「精華系」清單：克蘭詩雙管粉底、sisley紅絲絨唇膏到嬌蘭珍珠香氛，讓妳從氣息到妝感都發光