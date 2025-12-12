把「緬甸蟒」當圍巾逛大街 飼主遭勒頸昏厥摔破頭

屏東九如鄉東寧市場旁日前發生一起驚險事件。（圖／東森新聞）





屏東九如鄉東寧市場旁日前發生一起驚險事件，一名飼養緬甸蟒蛇的男子，將蟒蛇掛在脖子上外出逛街，過程中疑似因環境刺激導致蟒蛇緊張，本能性收縮纏繞，勒住飼主頸部，造成男子一度喘不過氣昏厥倒地，頭部撞擊地面受傷，現場一度陷入混亂。

事件發生在11日下午將近4點，附近監視器畫面顯示，26歲林姓男子事發前，將緬甸蟒當作圍巾掛在脖子上行走，未料途中蟒蛇突然收緊纏繞，林男當場失去意識倒地，頭部流血，蟒蛇則趁亂鑽進附近攤位底下，造成攤商與民眾驚慌。

消防人員獲報到場後，使用專業蛇夾，將躲藏在攤位下方的緬甸蟒蛇順利捕捉，並放入蛇籠中，同時將受傷的林姓飼主送醫治療。附近居民表示，該名飼主並非第一次將蛇帶到公共場所活動，9月時也曾遭自己飼養的蟒蛇咬傷。

專家指出，緬甸蟒天性膽小，遇到人多、氣味複雜的市場環境，容易產生緊張反應，而纏繞正是牠們的防衛本能，並非刻意攻擊。將大型蟒蛇掛在脖子上外出，本身就存在高度風險，不僅可能傷及飼主，也容易引發公共安全疑慮。

屏東科技大學生物科技系指出，緬甸蟒原產於東亞與東南亞，體型可長至4公尺、體重可達90公斤，相較一般寵物市場常見的非洲球蟒，攻擊與意外紀錄更多。一旦被纏繞，解開時應從尾端開始，避免直接拉扯前半段，以免遭受更強的束縛力。

不少爬蟲類飼養玩家也對此事件表示不滿，認為蛇本身無辜，問題出在飼主缺乏正確飼養觀念與風險意識，不當行為不僅讓動物承受壓力，也危及自身與他人安全。

