把「緬甸蟒」當圍巾逛大街 飼主遭勒頸昏厥、摔破頭

消防隊使用專業蛇夾，將藏在攤位底下的緬甸蟒夾出。（圖／東森新聞）





屏東一名男子，11號下午，把自己飼養的寵物緬甸蟒掛在脖子上逛大街，不料緬甸蟒疑似因環境刺激緊張，本能收縮纏繞，直接勒住飼主脖子，讓他喘不過氣當場昏厥，倒地撞破頭，緬甸蟒也隨即逃竄到附近攤位底下，現場一度大亂。

兩名男子拿著長棍，試圖把這隻蟒蛇趕進綠色網袋，但蟒蛇受到驚嚇，立刻鑽進大腸包小腸攤位底下，而一旁一名黑衣男子頭部流血倒在地上，他就是這隻蟒蛇的飼主，疑似被自己飼養的緬甸蟒勒脖後，昏厥摔倒，臉頰也疑似被蛇咬傷。

消防隊獲報趕抵現場，使用專業蛇夾，將藏在攤位底下的緬甸蟒夾出，並放入蛇籠，同時將林姓飼主送醫救治。

目擊民眾vs.記者：「我們看到的時候，他已經倒在地上了，有點不省人事的感覺，（常看到他常帶蛇出來晃？）對對對，我隔壁的攤商啊，他要把他的蛇引開，結果那個蛇有點生氣，就往他的臉上咬了一口。」

附近監視器畫面也拍下事發前，26歲林姓飼主把緬甸蟒像圍巾一樣掛在脖子上行走，畫面看似平常，卻沒想到下一秒發生意外。

當事緬甸蟒飼主林先生：「其實那時候我算是半昏迷的，就連我帶牠出去都忘記了。」

事件發生在屏東九如東寧市場附近，11號下午將近4點，附近居民表示，這名飼主並非第一次帶蛇外出，今年9月也曾被自己飼養的蛇咬傷。

屏東科技大學生物科技系教授蔡添順指出，市場人多、氣味複雜，對蟒蛇來說刺激過大，容易引發本能反應。

屏東科技大學生物科技系教授蔡添順：「市場是人很多的環境，牠可能就會開始緊張，想要找一個好纏的物體，把牠纏起來。」

緬甸蟒原產於東亞與東南亞，最大體長可達4公尺，成體體重可達90公斤，相較於常見的非洲球蟒，攻擊與纏繞紀錄更多，而纏繞行為屬於本能反應，並非主動攻擊，若不慎被纏，解開順序也相當重要。

屏東科技大學生物科技系教授蔡添順：「一般會建議從牠的尾巴開始解，前半部通常力量比較大。」

林姓飼主事後也坦承疏失，並強調責任在自己。

當事緬甸蟒飼主林先生：「這不是蛇的問題，每一種動物都有可能有這樣的行為，但是身為飼主，我們應該要做好責任，來保護動物也保護其他人。」

林姓飼主就醫後沒有生命危險，但接連因飼養行為不當受傷，也讓專家提醒，飼養大型爬蟲類動物，不僅要顧及自身安全，更要避免對公共場所與他人造成風險。

