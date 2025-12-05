把「超級大黃蜂」戰機當飛彈擊落 美軍巡洋艦離譜誤擊調查報告曝光

美國部署在紅海的巡洋艦「蓋茨堡號」，去年12月發生兩次誤擊己方戰鬥機事件，遭到美軍方面檢討。（示意圖：非當事戰機）

美國媒體4日揭露了一起美國海軍去年發生的離譜誤擊友軍事件。去年12月，美軍部署紅海的「提康德羅加級」巡洋艦「蓋茨堡號」，竟然將己方兩架「F/A-18」「超級大黃蜂」戰機，誤認為是葉門反抗軍的反艦巡弋飛彈，直接開火擊落其中一架，另一架則驚險逃過一劫。（葉柏毅報導）

報導引述事件調查報告指出，這起事件發生在去年12月22日凌晨，隸屬「杜魯門號」航艦戰鬥群第11戰鬥攻擊中隊的一架F/A-18戰鬥機，遭到己方巡洋艦「蓋茨堡號」鎖定攻擊。機上飛行員描述，當防空飛彈急速飛來時，他立即與武器官，在飛彈命中前的最後關頭彈射逃生，而這架造價6000萬美元的戰機，瞬間化為烏有。

但是蓋茨堡號並未就此罷手，緊接著朝第二架戰機發射第二枚飛彈，被鎖定的戰機飛行員，多次發出緊急求救訊號後，選擇以高難度動作閃避，但飛彈在空中不斷修正彈道，緊追不捨，最終只以數英尺之差擦過，隨後墜海爆炸。

報告指出，這場災難源於一連串系統性失誤，蓋茨堡號的核心操作系統。在部署初期被發現存在「嚴重退化」問題，再加上指揮官對威脅的認定，判斷模糊，又受到疲勞因素影響，導致感知能力低落。調查總體認定，蓋茨堡號開火，確實是「錯誤決定」。