把「1中藥」當胡椒包進餃子裡！3男中毒、1人死亡 醫示警：吃3至5毫克就會致死

中國新疆烏魯木齊近日發生一起因誤食毒性極強藥材「生烏」釀成的悲劇。一名推拿店老闆鄧姓男子因未將生烏與一般調味料分開存放，導致技師賀某誤把「生烏粉」當黑胡椒加入餃子餡中，鄧男與賀姓技師、受邀共餐的陳姓醫師3人食用後全數中毒，鄧男最終搶救不治。事後家屬提告賀姓技師與陳醫師，求償80多萬。對此，醫師提醒，烏頭鹼毒性極強，僅少量誤食就可能奪命。

誤將「生烏」粉末加入餃子餡 3人皆中毒

2023年12月21日冬至，鄧男前往陳男工作地點接他至推拿店吃餃子。期間，由賀男負責調餡並包製餃子，他在準備餡料時，誤將與調味料放在一起的「生烏」粉末舀了4勺加入餡中，共包了約200顆餃子。下午2時許，鄧男和陳男抵達推拿館後，賀男煮了約90顆餃子供3人食用，結果3人吃下後陸續出現不同程度的中毒症狀。

鄧男送醫搶救後仍不治身亡

鄧男隨即詢問賀男餃子調味過程，經指認後確認是誤食含有烏頭鹼的「生烏」粉末造成中毒。其後在陳男建議下，3人以薑湯自救。然而，因推拿店仍有顧客上門，鄧男又替客人按摩近45分鐘，3人的中毒症狀也隨之加劇。當日下午6時15分，鄧男終於撥打救護車，3人被送往醫院急救，但鄧男仍於隔日凌晨在急診室宣告不治。

技師誤將生烏粉末包進餃子內餡中，導致中毒。示意圖／取自pixabay

鄧男家屬提告求償80多萬元 一審判需自行承擔70%責任

事後，鄧男家屬向法院提起訴訟，要求賀男與陳男負擔死亡賠償金、被扶養人生活費、醫療及交通費、精神撫慰金等合計80餘萬元。一審法院認定，鄧男身為推拿店經營者並具有醫學背景，卻未將有毒藥材「生烏」與一般調味料分開存放，造成高度誤用風險；確認中毒後又未及時就醫，反而相信薑湯能解毒，且仍持續替顧客按摩，使毒性加速擴散，延誤治療時機，因此對自身死亡結果負有重大過失，需承擔7成責任。

賀技師、陳醫師各判承擔20%、10%責任

至於賀男，身為技師卻未注意辨識材料，誤將「生烏」粉末當作黑胡椒加入餡料，與整起中毒事件有直接因果關係，需承擔2成責任。陳男雖未參與調餡，但身為醫師，明知烏頭鹼毒性強烈，卻未建議盡速送醫，使傷害擴大，一審認定他應負1成責任。

烏魯木齊市新市區人民法院一審判決，賀某支付鄧某家屬死亡賠償金（含被扶養人生活費）、喪葬費、醫療費、交通費、精神撫慰金合計245629.37元（折合台幣約106萬）；陳某支付鄧撫某家庭計費（含被扶養人生活費）、喪葬費196.2196元。

二審維持原判

一審判決後，陳某不服上訴。烏魯木齊市中級人民法院二審認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，判決駁回其上訴，維持原判。

「生烏」通常指生川烏或生草烏（未經炮製的烏頭類藥材），屬於高度有毒的中藥材。示意圖／取自pixabay

什麼是「生烏」？

「生烏」是指生川烏或生草烏（未經炮製的烏頭類藥材），屬於高度有毒的中藥材，烏頭本身含有烏頭鹼（aconitine）等劇毒成分，若未經正確炮製處理，可能造成嚴重中毒。醫師提醒，口服0.2毫克的純烏頭鹼即可中毒，口服3至5毫克即可致死。

為何「生烏」有毒？誤食會怎樣？

含烏頭鹼、次烏頭鹼等生物鹼，會影響心臟與神經系統。生品毒性遠高於經炮製後的炮製烏頭。可能造成嚴重心律不整、手腳麻刺感、嘔吐、腹瀉、呼吸抑制，嚴重者甚至會致命。



