「把12月欠的冬天吐還給大家」 粉專曝：北部跨年冷到想飆罵

跨年夜強冷氣團壓境，氣象粉專表示北部天氣濕冷，民眾極可能面臨低溫與降雨的雙重打擊。（示意圖，本刊資料照）

2025年進入最後倒數，民眾最關心的跨年天氣也跟著出爐！氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》小編今（30日）發文，表示跨年夜不僅有冷氣團攪局，北部天氣更是「金價乾那賽」（台語，真的像屎一樣），預估明晚在戶外參加活動的民眾，極可能面臨低溫與降雨的雙重打擊，粉專更直言：「下週還有更強冷空氣報到！」

部跨年慘兮兮：是淚水還是雨水？

針對跨年夜的天氣，粉專《台灣颱風論壇》發文指出，北部天氣預報「乾那賽」，由於水氣與低溫併行，讓不少期待參加大安森林公園等戶外跨年活動的民眾心碎。粉專表示，「不知道明晚跨年時，臉上流的是感傷的淚水還是冰冷的雨水」；並建議若想追求好天氣的民眾，今年跨年「往中南部跑為宜」。

冷氣團「來真的」：連冷到週末、下週更強

除了跨年當晚的濕冷，更強大的冷空氣正在後頭。粉專指出，年後這波冷氣團威力頗強，「一冷就會冷到週末」。更驚人的是，目前預報顯示下星期還會有更強的冷空氣南下，整體趨勢看起來，大自然彷彿要把12月原本該有的寒冷「一次性吐還給各位」。

氣象粉專：皮拉緊！12月欠的冬天要來了

由於今年12月先前氣溫相對溫和，粉專幽默提醒，這波強冷空氣大軍壓境，頗有「補課」的味道，要把欠大家的冬天一次補齊。粉專特別呼籲民眾「皮拉緊蛤」，務必做好防寒準備，不僅是跨年夜，接下來一整週的低溫都不容小覷。

