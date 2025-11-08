把12歲女兒騙到日本賣身 泰母「逃台灣」現況曝
泰國一名12歲少女，今年6月被親生母親拐騙到日本東京賣身，1個月內接了約60名男性客人，9月中旬因為想回家鄉上學自首，全案才曝光。據了解，少女的母親在7月11日便離開日本，她沒有回到泰國，而是前往台灣從事性服務工作，今（8）日日媒報導，泰國警方證實，該名母親已被台灣當局拘留。
據《TBS電視台》報導，泰國警方證實，本案母親因在台灣從事性產業被警方逮捕。泰國警方將在下週派員赴日本，與日本當局討論、向少女問案後，再前往台灣進行將母親移送回泰國的手續。
回顧全案，9月中旬一名泰國籍的12歲少女，前往東京都港區的東京出入國在留管理局，表示自己想要回到泰國、想要見阿公阿嬤及妹妹，也想要回去上學，她已經做好被逮捕的覺悟了。
一查才知道，少女本與阿公阿嬤、妹妹住在泰國，並於公立國中就學中，她的母親則是在外從事性服務工作，平時不住在一起。今年6月27日，母親稱要去日本工作，便帶著少女一起到日本東京文京區一間按摩店，儘管少女沒有性服務相關知識，並且表示不想要做，但她也只能聽從母親的指示。
母親在7月11日獨自出國，放少女1人在日本，從6月27日至7月29日間，33天內少女接了約60名男性客人，賺得約62萬7千日圓，這些錢全入了51歲的按摩店經營者細野正之口袋，部份抽成後再把剩餘的錢交給少女的母親。
今年8月少女辭掉按摩店的工作，但之後又在母親介紹的性服務店家工作，她表示，「我如果不工作的話，家人就沒辦法生活。」但是少女遲遲等不到母親來接她，太想回泰國見家人的她，終於在今年9月中旬前往東京出入國在留管理局。目前少女被作為人口販賣的受害者安置中，據了解，她是東京警視廳逮捕過年紀最小的人口販賣受害者，除了警方外，移民局、泰國大使館、國際移民組織均已介入此案。
