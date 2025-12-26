把AI、收益與新興市場，聰明收進同一檔

您可能常有這種感覺：市場消息像群組通知，永遠「叮叮叮」；您一邊想抓住 AI 長線趨勢，一邊又期望投資組合能有現金流支援生活，同時又想掌握新興市場漲升爆發力，但要同時做到，往往就得拆成好幾檔：一檔追成長、一檔求收益、再一檔分散到新興市場。

這時候，「新興股＋新興債、同一檔」的配置思維就很聰明：既可參與新興市場和AI的成長題材，也能把新興市場的收益來源放進來，讓投資組合在不同市場情境下都不至於只靠單邊行情撐場。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)就是這種思路的代表：用一檔基金，把新興市場的股債機會打包起來，讓投資人更像在「管理資產配置」，而不是天天在「追逐行情」。

一、3大機會撐腰 新興市場已經華麗轉身

過去談新興市場，常被貼上「波動大、故事多」的標籤；但近年新興國家的投資底色正在改變，憑藉著三大機會當靠山，新興市場已從「靠題材」走向「靠結構」。你可以把它想成：以前是熱鬧夜市，現在開始有品牌、有店面、有回頭客。

機會1、全球成長動能正在位移：

亞洲名目GDP持續擴張，2027年預估將擴增至39兆美元；亞洲（不含中國）對全球經濟的貢獻度也更受關注[註1]。

機會2、科技與AI的關鍵環節：

AI 不是只有美國在跑，新興亞洲也在推進。過去AI的故事常被簡化成幾家美國巨頭，但實際上 AI 是一個精密分工的供應鏈體系：算力、晶片、記憶體、設備、伺服器、代工、應用……很多上游晶片製造、關鍵零組件與產能都集中在亞洲新興市場。新興市場在 AI 供應鏈的位置更像「基建」。新興亞洲儼然是全球AI軍備競賽的關鍵兵工廠。(投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）今年最新發布的《2025 年技術與創新報告》 （Technology and Innovation Report 2025）預估，全球前沿科技市場規模（含硬體與服務）2033 年將成長到16.4兆美元，當中，AI人工智慧市場規模有望從2023年的1,890億美元飆升25倍至2033年的4.8兆美元(約等同於德國的經濟體量)。這代表 AI 不是短線題材，而是長周期的產業「新底座支柱」。(本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。)

對投資人來說，與其押寶單一公司，不如把視角拉到「供應鏈與產業結構」—而新興市場剛好是這張版圖的要角之一。(投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

機會3、資金配置邏輯轉趨分散：

全球對美國投入大量資金，1997年以來，亞洲11大經濟體共購買價值4.7兆美元的美股與美債，但伴隨「美國例外論」鬆動，投資人更在意估值與風險分散，全球股票投資人可能放緩資金流入美國甚至可能將資金移出美國[註2]，藉以分散避險，並實現投資組合多元化、掌握其它市場成長機會的趨勢。

講得更直白一點。當大家開始覺得「美國很強，但不必全押」，新興市場就會更常出現在資產配置的對話裡。

二、這檔坐擁5大優勢 讓您不用靠「運氣」苦等單邊行情

新興市場的投資難點在於：你可能看好長線，但短線波動也很有存在感。所以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)的核心價值，不是叫你忽略波動，而是用「股＋債」設計，透過靈活資產配置來消化波動：

【股票部位】以新興市場中具長期競爭力、能把握科技與AI成長題材的企業為主，持股包括台積電、三星電子及SK海力士等亞洲半導體龍頭，受惠AI熱潮股價強勢。當 AI 熱潮來臨，新興亞洲龍頭（如半導體與相關產業鏈）往往能同步受惠。

【債券部位】鎖定較高殖利率、具轉機題材與升值潛力的新興國家當地貨幣公債。近年不少新興政府積極整頓財政、推動結構性改革，讓債券的「債息、債價、匯率」三條腿，有機會一起發力，對績效較有正面貢獻。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)坐擁以下5大投資優勢：

優勢１：基金短中長期表現名列前茅：

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)今年來漲幅逾三成，短中長期績效報酬居同類型基金之冠。(詳如下圖，理柏資訊，截至2025/11/30)

優勢２：經理團隊經歷厚實、後援豐沛：

富蘭克林為新興市場投資領頭羊之一，深耕資歷近40年，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)更是集股債團隊資源之大成，這檔基金共享富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊、全球宏觀投資團隊、多元資產團隊等三大團隊之豐沛的投研資源。

優勢３：四星評等：

本基金獲晨星*基金績效評等四顆星肯定。(*截至2025/11/30，晨星星等評級最高為五顆星、四顆星為次高評級)

優勢４：股債兼備的動態配置策略：

股市布局緊扣「AI與科技、消費、產業整合、可持續性的未來」等當紅的題材，債市配置精選較高殖利率、擁有轉機題材及具備升值潛力的新興國家當地貨幣公債，縱覽新興市場投資機會。

優勢５：可持續性配息政策：

很多人聽到可持續的「月配/月收益」政策，會直覺聯想到「穩穩領」。先把這個迷思收起來：基金配息不代表基金實際報酬，且配息可能來自收益或本金；任何由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

那為什麼「月收益」仍值得被討論？因為它更像一種「現金流的管理方式」。這檔基金的經理團隊會依據未來市場展望與各資產收益水準評估，調整年度配息政策，目標是讓投資人對現金流有相對可預期的規劃，這種設計相當適合每月有現金流需求的投資人，像是退休族群，或是有固定家庭支出需求等。

四、那現在怎麼用它？三種務實的使用說明書

把它當作新興市場核心配置：用一檔完成「新興股＋新興債」的基本盤，降低你自己拆三檔的管理成本。 當作 AI 趨勢的分散參與：不用押寶單一美國科技股，改用供應鏈與區域結構角度參與成長。 搭配定期定額或分批布局：新興市場波動較大，用紀律取代猜點位，通常比「一把梭」更貼近人性。

五、結語：投資不必拆三檔，重點是你的配置要像「策略」

新興市場的投資價值正在從「故事」轉回「結構」：成長動能位移、AI 產業鏈地位提升、資金分散配置需求上升。富蘭克林證券投顧分析，新興市場仍面臨地緣政治與貿易政策的不確定性，所幸美中貿易休戰可望稍降政治不確定性，值此同時基本面持續改善、資金流向明確，可望維持高人氣，將是投資人打造健全資產配置的關鍵一塊拼圖。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)用股債兼備的方式，把 AI × 收益 × 新興市場的三個關鍵字，收進同一檔配置工具裡。它不承諾你每段行情都賺，但它提供的是：在不確定的市場裡，仍能用較有邏輯的方式參與機會。

