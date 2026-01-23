把AI當情緒出口 專家提醒：防過度認同加劇孤獨

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）跟AI聊天機器人成趨勢，24小時在線、不帶批判是優點，但也可能讓人陷入「過度認同」陷阱，甚至加劇現實生活中孤獨感。專家提醒，若有重大情緒困擾，仍建議尋求諮商等專業求助。

青壯世代心理風暴來襲，根據「台灣民眾常見精神疾患盛行率之變遷」研究顯示，國人常見精神疾患包括憂鬱、焦慮等，以30到45歲人口群盛行率最高，近十年（民國99到109年）的統計盛行率更高達25至27%，也就是每4人中即1人有心理困擾。

隨著生成式人工智慧（AI）技術的普及，對民眾來說不但是工作小幫手，更是情緒出口、排解孤單的好夥伴，諮商心理師公會全國聯合會理事陳劭旻今天告訴中央社記者，AI能提供即時的承接與回饋，讓使用者在無壓力的情況下抒發內心深層感受。

不過，陳劭旻直言，AI提供的資訊只是對提問者資訊的分析，但看似中立客觀的立場、以及過度肯定的回應，可能使某些個人的觀點獲得認證而變得根深蒂固。

他舉例如使用者輸入「我覺得某一個人很自私，讓我不想要跟他互動」，由於AI傾向肯定使用者的觀點，回應上只會告訴民眾「你的分析完全確認」、「你所看到的事情很真實」，很可能讓使用者會跟別人離得越來越遠。

面對這股AI熱潮，陳劭旻建議民眾掌握「AI使用三策略」，包括「訂定清晰邊界」、「朝向現實轉譯」、「建立AI的視讀能力」，將AI視為整理思緒的電子日記，而非情感關係的替代品；在AI上練習表達感受，但最終應轉化為與「真人」的實體溝通；理解AI建議是基於數據運算，應保持批判性，不盲從其建議，避免錯誤資訊影響重大決策。

陳劭旻提醒，民眾需要更有意識地使用AI，若有情感的需要，短期仍可從AI尋求支持，但若有重大的情緒困擾，仍然建議尋求諮商等專業資源求助。（編輯：林恕暉）1150123