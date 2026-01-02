把AI當成唯一「靈魂伴侶」？醫師曝症候群4大危險特徵 過度沉迷恐精神惡化

許多人會把AI當成傾訴對象，甚至過度依賴，日本精神科醫師警告，這可能會變成AI症候群，圖為示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

人工智慧發展方興未艾，許多人使用ChatGPT、Gemini等AI工具提高，不僅協助提高工作效率，也有人用來當作排解孤獨和心理諮商的對象，甚至日本還傳出有女性想嫁給ChatGPT。日本精神科醫師透過YT頻道發布影片提出警告，雖然AI可以幫助使用者整理思緒，但AI終究是智力理解問題，無法感知人類情感，過度依賴AI對話恐產生「AI症候群」，對心理健康造成風險。醫師也特別提出4個特徵，呼籲使用者有類似傾向應注意。

醫師提出哪些現象佐證AI症候群的危險？

現代人的生活圈愈來愈小，人與人疏離，協助提高工作效率的AI工具，往往也成為傾訴和心理諮商的對象，甚至去年還曾傳出有日本女性想和ChatGPT步入婚姻。

名為「日常生活中實用心理健康知識」的日本YT頻道，近日邀請精神科醫生分析AI症候群的成因和可能造成的影響。醫師指出，不少人使用AI工具對話，甚至對AI掏心掏肺，但AI有其限制，無法感知人類心情，只能用智力層面理解使用者出的問題或煩惱。

精神科醫師指出，AI能夠冷靜整理資訊，對容易陷入負面思考的憂鬱症患者而言，確實能以類似「認知療法」的方式客觀整理資訊，協助排解混亂情緒，但過度沉浸於與AI的對話時，可能出現精神狀態惡化的情況，產生「AI症候群」。

使用者需從哪些特徵發現自己罹患傾向？

例如使用者表達想法時，AI 通常不會否定，而是順著話題延伸，若使用都本身思考模式就存在偏差或容易鑽牛角尖，這種「不斷被肯定」會讓他們覺得自己扭曲的想法才是正確的，進而發展成妄想；另外有人深信AI的資訊，也可能被誤導，逐步發展成妄想幻覺。

精神科醫師特別提出幾個可以判斷的危險訊號，包含無意識地持續聊天，且不聊天就感到不安；只跟 AI 對話，不再跟真實的人說話；為了AI犧牲睡眠、飲食和現實社交；產生「AI是我唯一的理解者」或「只有 AI 說的才是真理」的念頭。醫師提醒，如果出現這些傾向，就應該重新審視自己和AI的關係。

