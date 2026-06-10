把AI算力送到軌道是玩真的 馬斯克公布「太空資料中心」設計模型 專家：SpaceX大利多

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SpaceX執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）近日公開分享該公司規畫中的軌道AI資料中心最新設計細節，此時正值SpaceX準備在本周進行可能成為史上最大規模的首次公開募股（IPO）關鍵時刻。



根據Business Insider報導，馬斯克在6月8日與公司員工的訪談中，釋出迄今最完整的AI衛星設計資訊，這段訪談已上傳至X平台。馬斯克表示，目前展示的AI資料中心衛星為最終設計的初步版本，高達20公尺，翼展寬達70公尺，將成為SpaceX有史以來嘗試發射的最大型衛星。

多數技術都源自衛星網路服務的既有系統



這款衛星結構包含搭載AI晶片的機架，兩側配備大面積太陽能板以及液冷散熱系統，用以管理熱能。馬斯克指出，現行設計仍屬草稿階段，複雜度遠低於SpaceX自2019年開始部署的星鏈（Starlink）衛星，多數技術都源自衛星網路服務的既有系統。他在訪談中說：「我們不認為這是極端困難的問題，相較於我們已經在做的事情。」



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為供應這些軌道資料中心的龐大電力需求，相關的大型太陽能陣列將由位於德州巴斯特羅普（Bastrop）的新廠房「Gigasat」生產。這座廠房面積超過1100萬平方英尺，目前正在興建中。SpaceX已在該地區生產星鏈零件，馬斯克預期這座新廠能在2027年底達到有意義的生產規模。

馬斯克長期主張在軌道部署資料中心，用於訓練與運行先進AI系統，主要優勢有兩點：一是太空擁有充足的太陽能資源，二是可避開地面資料中心開發時常遭遇的社區反對聲浪。SpaceX設定了極具野心的部署目標，計畫最終在軌道上發射多達100萬座AI資料中心，這項太空運算容量的大規模擴張，也成為公司本次IPO的重要投資敘事核心。

SpaceX本次IPO預計估值達1.75兆美元。在相關監管申報文件中，公司援引總可及市場規模（TAM）達28.5兆美元，其中AI應用占26.5兆美元，作為支撐高估值的依據。

先採用輝達晶片，未來轉向Terafab自行生產



6月8日SpaceX財務長布雷特．強森（Bret Johnson）在另一場訪談中進一步確認，這些軌道AI資料中心將採用輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）執行運算任務。

展望未來，SpaceX計畫轉向由Terafab生產的特殊抗輻射半導體晶片。Terafab是SpaceX、特斯拉（Tesla）與英特爾（Intel）合作開發的大型晶圓廠，預計面積約1000萬平方英尺，規模約為特斯拉目前位於奧斯汀最大工廠的10倍。



責任編輯：許詠翔



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