抑癌蛋白p53被關機 興大有解

國立中興大學生命科學系教授洪慧芝研究團隊於國際頂尖期刊《美國國家科學院院刊》發表最新研究成果，揭開腫瘤抑制蛋白p53被特定酵素「關機」的分子機制。研究證實，PAD4酵素會對p53進行瓜胺酸化修飾，使其喪失抑癌功能，是癌細胞逃脫基因監控的重要關鍵，為癌症治療提供全新的藥物靶點。

p53被譽為「基因守護者」，是細胞防止癌變的最後防線，負責監控DNA損傷、啟動修復或誘導細胞凋亡，但許多癌症患者即使p53基因本身沒有突變，仍會出現功能失常的現象，為何這位守護者會「被靜音」？洪慧芝教授團隊找到了答案。洪慧芝指出，PAD4酵素會在特定條件下對p53進行化學修飾，等於是把它的抑癌開關關掉。這個過程稱為「瓜胺酸化」，過去主要被認為與自體免疫疾病相關，但這項研究首次證明它也能直接使p53喪失抑癌能力。

洪慧芝形容，PAD4就像按下p53的靜音鍵，讓它雖然還在卻發不出聲。更重要的是，團隊發現使用PAD4抑制劑能有效阻止這一過程，並部分恢復p53的功能，顯示PAD4抑制劑為潛力極高的新型抗癌靶點。

此研究首次揭示「瓜胺酸化」在癌症調控中的核心角色，建立了PAD4與p53之間的負向調控機制，說明癌細胞如何在無突變情況下仍能「關閉p53」，未來若能結合PAD4抑制劑或標靶治療策略，將有機會重新啟動p53的抗癌功能，對治療難治型或化療抗性的腫瘤具有重大應用潛力。