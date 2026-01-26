抓不完！iOS又驚見山寨《寶可夢》手遊，大肆投放廣告、改名重複上架引關注

最近在蘋果 App Store 上出現了一款名為《ポケモンワールド》（Pokemon World）的中國手機遊戲，並在社群 X（推特）與 TikTok 上進行廣告投放。然而，這款遊戲與任天堂和寶可夢公司的官方作品非常相似，除了名稱外，從宣傳影片到實際遊戲畫面，不論是訓練家的外型還是寶可夢的模組設計，幾乎是直接複製貼上，不只毫無避嫌之意，甚至超越了「致敬」或「模仿」的範圍。

寶可夢的高人氣，吸引許多公司山寨來炒短線。（示意圖，圖源：Getty Images）

雖然這款盜版遊戲一度衝上 App Store 免費榜前段班，但畢竟是一款未經許可的侵權產品。許多日本網友在社群發出警告，指出該遊戲存在嚴重的抄襲嫌疑，要大家不要受騙上當儲值，並質疑蘋果官方的審查機制出現漏洞，讓如此明目張膽的盜版程式上架。而截至本文撰寫時，該款遊戲已經無法在 App Store 搜尋到，但有網友反應該公司一直把遊戲改名重新上架。

廣告 廣告

事實上，任天堂與寶可夢公司對於維護智慧財產權一向不遺餘力，過去針對盜版遊戲的訴訟案例屢見不鮮。像是先前中國一款名為《口袋妖怪復刻》的山寨手遊，就因為嚴重侵權遭寶可夢公司提告，經過多年的跨國訴訟，最終法院判決開發商需賠償高達 1.07 億人民幣（約新台幣 4.7 億元）。雖然任天堂官方打擊盜版的決心堅定，但這類山寨遊戲卻仍層出不窮，玩家在下載前要多加留意辨識。