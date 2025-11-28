抓不完！高雄燕巢山區又見垃圾堆 環保局出動吊車清運

高雄燕巢區金山里麒麟山景觀園區附近，28日驚見大量垃圾堆。（國民黨高市黨部副主委黃韻涵提供／紀爰高雄傳真）

高雄燕巢區金山里麒麟山景觀園區附近，28日驚見大量垃圾堆。（國民黨高市黨部副主委黃韻涵提供／紀爰高雄傳真）

高雄燕巢區金山里麒麟山景觀園區附近，28日驚見大量垃圾堆，高市環保局獲報後出動吊車前往清運；國民黨高雄市黨部副主委黃韻涵痛批太扯，燕巢又見垃圾堆置，麒麟山景觀園區應該是看風景、散步的地方，好山好水不應被濫倒垃圾行為糟蹋。

高雄燕巢區金山里麒麟山景觀園區附近，28日驚見大量垃圾堆。（國民黨高市黨部副主委黃韻涵提供／紀爰高雄傳真）

黃韻涵今日在臉書發文指出，「燕巢金山里又見垃圾山，我們不該再習慣醜陋」，她表示，垃圾堆置的地點，就在麒麟山景觀園區附近，一個應該是看風景、散步的地方，卻再次出現垃圾堆置，「這不是第一次，也絕對不是唯一的一次」，並附上現場清運狀況畫面，只見垃圾被堆置在道路旁邊坡，無法判斷置放多久，相關單位已派出吊車清運。

廣告 廣告

黃韻涵質疑，「被拍到的只有一堆，沒被看見的，又有多少？」，並直言，環境不會自己變壞，是因為有人選擇亂倒，也因為制度長期沒有盯緊，「我們會監督市府，一定要讓亂倒垃圾的人繩之以法。不能再讓破窗效應一再發生，不能再讓好山好水，被這種行為糟蹋。」她強調，燕巢值得更乾淨的景色，也值得更有力量的管理，此案不該再被視為小事。

高市環保局回應，經查燕巢區金山段781地號，為環保局掌握列管的髒亂點，屬私有地，經限期地主改善後仍未清理，今日下午環保局調派人車清除，預計今日完成清理作業。

環保局指出，現場遭棄置家戶垃圾、紙箱、保麗龍等雜物，倘查獲行為人，將依違反廢清法36條規定，除裁處6000元至300萬元罰鍰外，並移送法辦，後續依廢棄物清理法相關程序向行為人、地主求償相關清除費用。

更多中時新聞網報導

李安被妻虧「憤世嫉俗的老頭」

MLB》力拚衛冕 大谷出征經典賽

魏如萱、陳綺貞隔11年同框 合唱專屬歌曲