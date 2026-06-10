抓不完！188名青少年當毒品藥頭 國教盟痛批少事法：成犯罪組織保護傘
記者周佩怡／台北報導
近期俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙在全台流竄，導致毒駕案件頻傳，行政院也提出毒品及毒駕防制專案報告，祭出14項防制措施。不過，國教行動聯盟指出，毒駕只是新興毒品問題浮上檯面的結果，今年第14波「安居緝毒專案」同步溯源查獲188名具學生或青少年身分的供毒者，代表毒品供應鏈已逐漸向校園與青少年生活圈滲透。
日前「第14波安居緝毒專案暨重大緝毒案件」成果發布顯示，今年3月16日至4月4日期間，查獲毒品犯嫌2225人，其中製造、運輸、販賣毒品1035人；另查扣各級毒品1744公斤，破獲製毒工廠、分裝場及植栽場142處。其中具學生或青少年身分的供毒藥頭，共溯源查獲188人。
對此，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，早在毒駕發生前，許多孩子就已接觸毒品、甚至被吸收進入販毒網絡，「孩子不是源頭，孩子是末端；抓到孩子不是終點，追到利用孩子的大人才是。」
根據警政署於立法院的專題報告，109年至113年間「少年交付保護處分案件」中，約3成涉及成年共犯，其中詐欺案件更有超過半數涉及成年人。王瀚陽認為，「成少共犯」問題的核心在於成年人及犯罪組織利用少年司法保護制度，規避追查與責任。
司法院5月22日通過《少年事件處理法》部分條文修正草案，重點放在被害人訴訟參與、假釋門檻及前案紀錄塗銷等議題。但王瀚陽指出，草案未針對成少共犯建立特別程序，因此呼籲立法院審議修法時，應增訂「成少共犯案件特別程序」，處理成年人與少年案件分流後衍生的偵查割裂、證據蒐集及向上溯源困難等問題，避免犯罪組織持續躲在少年司法保護傘後面。
王瀚陽表示，新興毒品治理不能只停留在列管、查緝及重罰，若無法阻斷成年人透過青少年向校園滲透，未來即使毒駕刑責再重，也難從源頭遏止毒品問題持續擴大。
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