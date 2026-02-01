抓不怕！ 前房仲開德州撲克賭場 花9萬租店面又被抄

新北市 / 綜合報導

房仲轉行開賭場，還屢抓不怕！新北市永和區一名林姓前房仲，去(2025)年12月租下永和鬧區一間三角窗店面，營業登記為飲料零售，實則經營德州撲克職業賭場，還高調在網路上招攬賭客，但才經營1個多月，就被警方盯上查緝，而這名林姓負責人，去年就被查獲在民宅私營賭場，男星韓亞諾也是座上賭客。

警方VS.賭客說：「不要動，幹什麼，不要動。」手機拿出來手放桌上，大批員警，衝進店面2樓，賭客正賭得起勁，突然被叫停面面相覷，警方VS.賭客說：「負責人是誰。」負責人也愣在原地，因為這家德州撲克店才剛開業不久，就因涉及賭博被警方突襲，但這名林姓負責人早就不是第一次被抓。

曾自詡是房仲界的戰神，林姓負責人去年開始轉戰經營賭場，警方VS.賭場員工說：「你們是荷官喔。」藏身中和民宅的賭場，去年4月被警方查緝，藝人韓亞諾也是座上賭客，但林姓負責人很快捲土重來，6月又在永和民宅開賭場被逮，半年後租下永和鬧區三角窗金店面，月租金9萬1，經營大型德州撲克店。

以美女荷官當噱頭，在網路大肆宣傳，營業登記卻是飲料零售，開業一個月就被警方盯上，永和警分局偵查隊長賴陽壬說：「該場所透過現金兌換籌碼等方式，進行德州撲克賭博，並從中抽頭牟利，當場查獲負責人林姓男子，工作人員及賭客共23人。」

即便林姓負責人聲稱是合法競技，警方發現仍有輸贏獎金制度涉及賭博，撲克店外牆柱子還寫著有些事錯過一定會後悔，但對警方而言恐怕是賭場開了一定會被抓。

