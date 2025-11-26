抓了又放72次 芝捷運縱火犯輕鬆獲釋惹議

一名男子瑞德(Lawrence Reed，50歲)上周在芝加哥CTA藍線捷運列車向一名女子潑灑汽油並縱火，面臨芝加哥聯邦法院指控恐怖主義重罪。然而在此之前，瑞德已累積多達72次被捕紀錄，由於伊利諾州在2023年9月實施了伊州安全T法案(SAFE-T Act)，具公共威脅罪犯因此更易被輕縱，庫克郡資深檢察官呼籲盡快修訂該法案，才能保障公眾安全。

專門報導芝城治安、犯罪案件的CWB網站揭露，瑞德在芝加哥地區累積多達72次的逮捕紀錄，今年8月在另一件案件的拘留聽證中，助理州檢察官陳述瑞德曾在麥克尼爾醫院(McNeal Hospital)伯文分院的鎖閉精神病病房，掌摑護士臉部，造成對方腦震盪、牙齒碎裂及視神經挫傷。但法官Teresa Molina-Gonzalez在該法庭聽證中表示：「我不能因為州檢察官要求，就把每個人都關進監獄。」

資深庫克郡及聯邦檢察官米蘭(Bob Milan)表示：「我對此感到憤怒，這是可預見的。這一切都是因為安全T法案(Safe-T Act)，此法案必須修訂。」

安全T法案於2021年在伊利諾州立法通過，後於2023年9月18日起執行。該州102個郡縣的司法系統也即刻配合新規「取消現金保釋」。新法實施後，根據法案規定，該州允許由法官決定被控嫌犯的特定重罪或暴力輕罪，是否會對某個人或整個社區構成威脅。根據該法案條文，法官也將判定被告一旦獲釋是否具有潛逃風險。

所謂的暴力重罪，包括一級與二級謀殺罪、攻擊性刑事性侵、搶劫、入室竊盜、嚴重縱火、綁架、造成重大身體傷害的嚴重毆打，或其他涉及使用或威脅使用身體暴力的重罪。

米蘭表示，這種程序可能導致危險分子被釋放，增加社會風險。他建議立即成立由檢察官、執法部門及辯護律師組成的小組，對該法案進行修訂。

伊州州長普立茲克對藍線縱火事件感到震驚，並對安全T法案調整持開放態度。他說：「大家都願意聽取可能的修改建議。」

