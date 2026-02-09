抓了張又俠後還要軍政大清洗? 解放軍報 : 「腐敗存量」尚未徹底清除

中共軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立於 1 月 24 日同時被查，此舉使得原本七人的中央軍委僅剩軍委主席習近平與副主席張升民。 圖：翻攝解放軍網 (合成圖)

[Newtalk新聞] 在中國國家主席習近平無預警抓捕軍委副主席張又俠後，中共對軍方將領的清洗仍未停止。解放軍報今 ( 9 ) 日發表評論文章稱，「腐敗存量」尚未徹底清除，《政治上強是最根本的強》。全文如下：

強軍首先要在政治上強，政治上強是最根本的強。習主席強調，「政治性是軍隊的本質屬性」、「抓軍隊建設首先要從政治上看」。我軍 ( 解放軍，以下同 ) 作為執行黨的政治任務的武裝集團，講政治始終是第一位的要求。這要求我們必須守住政治關，時刻繃緊旗幟鮮明講政治這根弦，並貫徹落實到幹事創業各方面全過程。

政治問題，對於黨員幹部來說，任何時候都是根本性的大問題。政治是否過硬，關乎黨的前途命運，關乎事業興衰成敗。長征途中，張國燾進行分裂黨和紅軍的活動，面對威逼利誘，朱德同志堅定表示 :「北上決議，我在政治局會議上是舉過手的，我不能出爾反爾」、「我是共產黨員，我的義務是執行黨的決定」。歷史與實踐深刻印證，什麼時候全黨講政治、黨內政治生活正常健康，我們黨就風清氣正、團結統一、充滿活力，黨的事業就蓬勃發展；反之，就弊病叢生、人心渙散、喪失鬥志，給黨的事業造成嚴重損失。

部分中國官方媒體至今仍保留張又俠的完整資訊。 圖：翻攝自 X

軍事不過硬一打就垮，政治不過硬不打自垮。政治過硬是黨對人民軍隊一以貫之的核心要求，也是我軍優良傳統的精髓和軍隊建設的靈魂。沒有政治上的堅不可摧，就沒有軍事上的所向披靡；抵不住精神上的糖衣炮彈，就不能直面未來戰場的火海刀山。

人民軍隊正是因為政治上絕對可靠，才能在大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定；正是因為政治上絕對過硬，才能在急難險重任務面前無所畏懼、挺身而出；正是因為政治上絕對清醒，才能在複雜多變的局勢中撥雲見日、掌握主動，始終成為黨和人民放心的堅強柱石。

黨的十八大以來，習主席著眼永保人民軍隊性質宗旨本色、更好贏得強軍興軍歷史主動，對從政治上鍛造人民軍隊作出戰略運籌，深刻指出「如果沒有政治上的革命性鍛造，就不可能有新時代人民軍隊偉大變革」，強調「堅持從政治上建設和掌握軍隊」。這些重要論述蘊含著強固我軍特有政治優勢、以政治強引領全面強的深層邏輯，我們必須全面深刻準確領會和把握。

中國人大常委會於當地時間 4 日召開緊急會議，外界普遍認為此次會議將撤銷張又俠、劉振立等人的人大常委資格，以滿足法律層面的正當性，但會議結果卻未提及張、劉二人。 圖：翻攝自 @liumin1988 X 帳號

當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，我們黨面臨的「四大考驗」、「四種危險」長期存在，我軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜。今年是「十五五」開局之年，是實現建軍一百年奮鬥目標的攻堅之年。

新征程上，意識形態領域固根與毀根、鑄魂與蛀魂的較量更加激烈，迫切需要依靠政治建軍夯實對黨忠誠的思想根基；腐敗存量尚未徹底清除，迫切需要通過政治整訓有力剷除腐敗滋生的土壤和條件；攻堅建軍百年、奮進強軍一流，迫切需要以政治上強這個最根本的強引領打贏攻堅之戰。

政治上強，強在始終堅定政治信仰。心有所信，方能行遠。正是共產黨人對政治信仰的堅貞不渝，才讓南湖紅船之光碟機走黑暗，讓井岡山上的星星之火可以燎原。政治上的堅定源於理論上的清醒。軍隊黨員幹部要堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，突出學懂弄通做實習近平強軍思想，運用這一有力的思想武器，批駁各種錯誤政治觀點，澄清模糊認識，徹底糾正各種與黨的性質宗旨格格不入的錯誤思想，進一步鍛造忠誠品格、強固政治信仰，進一步整齊思想、整齊步伐。

張又俠與劉振立的名字並未出現在終止代表名單上，兩人的人大代表資格依舊保留。 圖：翻攝自 @RICHARDFULL2019 X 帳號

政治上強，強在始終錘煉政治能力。在黨員幹部幹好工作所需的各種能力中，政治能力是第一位的。政治能力與其他能力是「1」和後面的「0」的關係，這個「1」樹得越牢，就越能衍生、擴展、增強其他能力。倘若政治能力出現短板，其他方面的能力再強，也是靠不住的。軍隊黨員幹部只有具備過硬的政治能力，站穩政治立場、把牢政治方向、堅守政治原則，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，才能「不畏浮雲遮望眼」、「亂雲飛渡仍從容」，做到觀察分析形勢把握政治因素、籌畫推動工作落實政治要求、處理解決問題防範政治風險。

政治上強，強在始終嚴守政治紀律。軍隊守紀律首要的是遵守政治紀律，守規矩首要的是遵守政治規矩。我軍最高的政治紀律和政治規矩，是堅定不移捍衛黨對軍隊絕對領導，堅決維護和落實軍委主席負責制，一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。廣大官兵特別是領導幹部要切實維護政治紀律和政治規矩的嚴肅性權威性，旗幟鮮明地同一切不講政治的人和事作堅決鬥爭，確保黨對人民軍隊的絕對領導，確保槍桿子永遠聽黨指揮。

當前，全軍正持續深化政治整訓、縱深推進正風反腐，我們要自覺增強政治責任感和歷史使命感，把政治上強融入血脈、鑄入靈魂，轉化為聽黨指揮的堅定信念、練兵備戰的強大動力、履職盡責的實際行動，從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，為打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰、加快把人民軍隊建成世界一流軍隊提供堅強政治保證。

