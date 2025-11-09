抓交替？國道同路段連2天車禍「他遺體掛車頭慘死」…隔天又火燒車

社會中心／嘉義報導

國3同路段南下北上相隔一天發生車禍，抓交替之說不脛而走。（圖／記者陳弘逸攝影）

國道三號竹崎段291公里附近連續三天接連發生車禍意外，先是7日發生追撞車禍，造成2人死亡，8日又有一輛混凝土攪拌車因為不明原因的機具故障，車身卡死並且翻覆，昨（9）日又傳出火燒車事故。對於該路段連續發生事故，讓民眾人心惶惶，甚至有人認為是「好兄弟」在抓交替。

7日上午10時許，國道三號南向291.3公里嘉義竹崎路段發生追撞車禍，盧姓男駕駛（31歲）小貨車載著菲律賓籍移工（38歲），疑似未保持車距，不慎追撞前方40歲李男駕駛大貨車，小貨車頭凹陷，遺體噴出、垂掛車頭，場面觸目驚心。據悉，2名死者是同事關係，經營建材工程，意外當下載運三角鐵架至工地，卻不幸雙雙死亡。

水泥車駕駛向警方供稱，方向盤鎖死才釀禍，自己也摸不著頭緒。（圖／翻攝畫面）

8日早上11時許，一輛由黃姓駕駛（47歲）的混凝土攪拌車，行經同一路段北上291.7公里處時，疑似機件故障，導致整輛車失控翻覆。造成交通一度受阻。只是車開得好好的，怎麼會突然出現方向盤鎖死狀況，實在難以解釋，黃男在得知前一天同一路段，才剛發生2死車禍，也冷不防頭皮發麻。

沒想到，9日下午16時56分，一輛車輛在國道三號北上291公里處不明原因自燃起火；警方獲報後，隨即派遣人員和車輛趕到現場進行處理，並於當天17時15分許被撲滅，所幸沒人受傷。警方初步研判，起火原因疑似是車輛機件故障，導致冒煙起火。

