抓交替？國3竹崎段「2屍掛車頭」24hr後…水泥車翻覆：逃死吐一句發毛

純屬巧合？國道3號南下291.3公里嘉義竹崎路段，7日上午10時許，31歲盧姓男駕駛小貨車載著38歲菲律賓籍移工，不慎追撞前方大貨車，雙雙身亡，遺體噴出、垂掛車頭，場面觸目驚心。隔天，同路段北上車道，發生水泥預拌車翻覆意外，駕駛一臉狐疑供稱方向盤突然被鎖死，抓交替一說不脛而走。

國3同路段南下北上相隔一天發生車禍，抓交替之說不脛而走。（圖／記者陳弘逸攝影）

7日上午10時許，國道3號南向291.3公里嘉義竹崎路段發生追撞車禍，31歲盧姓男駕駛小貨車載著38歲菲律賓籍移工，疑似未保持車距，不慎追撞前方40歲李男駕駛大貨車，小貨車頭凹陷，遺體噴出、垂掛車頭，場面觸目驚心。據悉，2名死者是同事關係，經營建材工程，意外當下載運三角鐵架至工地，卻不幸雙雙死亡。

嘉義地檢署對2人遺體進行相驗，盧男死因為頭部損傷、雙下肢開放性骨折。菲律賓籍乘客則因外傷不明確，暫定11日以電腦斷層掃描，釐清確切死因。

水泥車駕駛向警方供稱，方向盤鎖死才釀禍，自己也摸不著頭緒。（圖／翻攝畫面）

只是死亡車禍24小時後，8日上午11時10分，警消再度獲報同路段北上291公里處，有一輛水泥預拌車翻覆，47歲黃姓駕駛自行脫困，身上擦挫傷婉拒送醫；他向警方供稱，方向盤鎖死才釀禍，自己也摸不著頭緒。時間、地點與前一天2死車禍詭譎巧合，很難讓人不多做聯想。

