抓出賠錢貨！凱基推「照妖鏡」一鍵抓出績效拖油瓶 操盤勝率殘酷曝光

投資賺錢是靠實力還是運氣？凱基期貨推出「期權績效透視鏡」，宛如交易帳戶的AI醫生！透過大數據分析，一鍵產出視覺化健檢報告，不僅能與台股、美股大盤PK績效，還能用「獲利地圖」抓出帳戶裡的金雞母與賠錢貨。即日起三大平台同步上線，助投資人科學化操作，告別憑感覺下單的日子。（AI製圖）

面對金融市場上沖下洗的劇烈波動，許多投資人雖然帳面上看得到獲利，但夜深人靜時心裡總不禁懷疑：「這波賺錢究竟是憑真本事，還是純粹運氣好？」為了協助投資人在年終時刻徹底釐清自己的投資盲點，不再「憑感覺」下單，凱基期貨重磅推出全新的「期權績效透視鏡」，這項功能宛如投資人的「專屬AI醫生」，透過大數據運算與超直觀的視覺化圖表，為客戶的期權投資組合進行深度掃描，將隱藏在交易紀錄中的獲利實力與操作弱點，一次攤在陽光下。

是運氣還是實力？一鍵PK大盤見真章

許多投資人最大的痛點，就是面對密密麻麻的對帳單卻看不出所以然。凱基期貨這套新系統能將複雜的交易紀錄，瞬間轉化為簡單易懂的診斷報告。其中最殘酷也最實用的功能首推「跨市場實力對標」，系統直接引入高規格對標機制，將你的投資報酬率與「台股加權指數」及「S&P500期貨」走勢疊加對比，你是跑贏大盤的真正操盤手，還是只是搭順風車的運氣玩家，客觀數據會說實話。

此外，透過長達兩年的交易區間回顧，更能精準抓出投資人長期忽略的交易慣性與壞習慣，徹底根治「小賺大賠」的散戶病。

抓出賠錢貨！「獲利地圖」讓績效起飛

除了驗證實力，更要懂得汰弱留強。系統內建的「全商品獲利地圖」，能精確辨識出帳戶中哪些商品是你的「獲利金雞母」，又有哪些是長期拖累績效的隱形成本，讓你一眼看穿資金破口。搭配宛如投資界性格測驗的「視覺化數據洞察」，將勝率、盈虧比、操作多空比與最大回檔（MDD）等關鍵指標圖像化，讓數據一鍵判讀。

甚至還內建了凱基策略的歷史績效對比，讓客戶能複製贏家模式，加速優化交易路徑。即日起，凱基客戶只要透過「隨身e策略」、「新超級大三元」或「凱基智能通」任一平台，就能隨時隨地產出這份專屬健檢報告，用科學化思維打造優於市場的交易體質。

