抓到主謀了！月世界被倒數百噸垃圾 檢聲押岡山區里長父子

高雄市燕巢區、田寮區交界處的「月世界」，近期多處遭人傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署追查發現，來自高雄、台南兩地3家清運業者涉嫌重大，成功收押指揮傾倒垃圾的蘇姓嫌犯後，再查出岡山區碧紅里里李有財父子及施姓司機等3人涉案，向法院聲請羈押。

橋頭地檢署今天（11/21）發布新聞稿指出，檢察官嚴維德18日指揮高雄市政府警察局刑警大隊等單位，到燕巢、田寮區3處山坡地會勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭廢棄物約數百公噸。19日起至台南、高雄搜索勗瑞、貿毅、侑鴻3家清運業者以及岡山某茶行，拘提傳喚蘇姓嫌犯、李有財父子及施姓司機等集團幹部到案，並查扣2台重型貨車、6台環保車及1台賓士轎車。

檢方查出，李有財父子在岡山經營侑鴻環保公司，並租用燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物之場所，兩人將場所提供給台南市黃姓及鄭姓環保公司業者，也就是勗瑞、貿毅的負責人，讓黃男可以將清運來的家戶垃圾，載到鐵皮屋棄置。

檢方發現，黃男涉嫌指示林姓、沈姓、馮姓等3名司機將垃圾傾倒棄置於鐵皮屋後，再由李有財的兒子請蘇姓嫌犯、施姓司機將廢棄物棄置於燕巢及田寮區的山坡土地，嚴重污染山坡地環境。

檢方訊後將李有財父子及蘇姓嫌犯、施姓司機等4人依《廢棄物清理法》、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押，其中蘇姓嫌犯已收押；另外，鄭姓環保公司負責人以60萬元交保，黃姓負責人以100萬元交保，林姓、沈姓、馮姓等3名司機各20萬元交保。

