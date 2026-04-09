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即時中心／陳奕劭報導

新北市五股區7日深夜發生驚險搶案，一名有毒品前科的劉姓男子搭計程車途中，竟突然亮出西瓜刀行搶，所幸司機臨危不亂，把嫌犯反鎖在車內，替自己爭取時間報警。蘆洲分局今（9）日指出，員警在追捕途中與劉男對峙，但劉男竟持刀揮砍，經多次制止仍不聽從，員警遂將其強制逮捕、查扣刀械，並帶回派出所偵辦。

新北市五股區深夜發生一起搶案，一名有毒品前科的劉姓男子搭計程車途中，竟突然亮出西瓜刀行搶，所幸司機把嫌犯反鎖在車內，替自己爭取時間報警；被鎖在車內的劉男一開始情緒失控，不斷猛踹車門、叫囂，之後才發現車門其實可以自行解鎖，隨即狼狽逃離現場，經過約10分鐘，被警方逮捕。

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蘆洲分局指出，成州派出所員警追捕途中，犯嫌手持西瓜刀與員警對峙、且持刀揮砍，已危害警察、民眾生命與身體，經員警多次制止、告誡仍不聽從，員警遂騎乘警用機車上前強勢壓制逮捕，順利控制犯嫌，並查扣刀械，隨後帶回派出所。警方說明，犯嫌持刀揮砍，所幸員警即時閃避未受傷，以涉及妨害公務案偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／抓到了！五股男持刀搶計程車襲警！遭壓制送辦

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