抓到了！假警持榔頭襲銀樓闆娘 狡詐換裝製斷點

假扮成員警趁銀樓老闆娘降低戒心時，拿出橡膠榔頭朝對方攻擊。（圖／東森新聞）





29號中午，桃園中正路一間銀樓，老闆娘遇到假警察，還被對方持橡膠榔頭猛敲頭頸至少12下，造成老闆娘全身傷，手指還斷了，住院治療中。而這名犯案的蔡姓男子非常狡猾，不但先到現場場勘，攻擊老闆娘後，搶劫沒有得逞，還邊換裝邊逃跑，沿路換了兩部機車，轉乘好幾台計程車製造斷點，31日在土城一間旅館被逮，檢方將持續釐清犯案動機。

男子身穿警用雨衣，頭戴安全帽，慌慌張張跑進巷弄裡，但轉個彎另一支監視器，他已經將警用雨衣脫了下來，慌忙將衣服，塞在機車前腳踏板上，並且用最快的速度，騎車離開現場，因為他根本不是警察。

假扮警嫌犯vs.銀樓老闆娘：「有什麼問題嗎？（蛤，沒有），最近沒有什麼可疑的人？（沒有）。」

幾分鐘前穿著警用雨衣，假扮成員警趁銀樓老闆娘降低戒心時，拿出橡膠榔頭朝對方頭部、頸部，猛捶至少12下。

假扮警嫌犯vs.銀樓老闆娘：「救命啊，救命啊。」

驚悚一幕就發生在桃園中正路上，29號中午12點半，年約50歲的蔡姓嫌犯偽裝成員警，進到銀樓攻擊老闆娘，疑似意圖搶劫，但發現被害人沒被打昏，又高聲大喊救命按警鈴，他才轉身逃離銀樓，並未得手。

遭砸老闆娘婆婆：「這個人來兩次了，走去巷子口那邊兩次。」

嫌犯早有預謀還事先勘查逃亡路線，而他不只犯案過程戴著手套，還刻意換裝，並接連更換兩部機車製造斷點，再搭計程車北上，縝密規劃還害警方一度抓錯人，最後藏匿在新北土城一處賓館，但就算計畫天衣無縫，製造多個斷點，警方成立專案小組追緝，持拘票到賓館將人逮捕。

據了解，蔡姓嫌犯是大園人，有多次竊盜前科，這次卻矢口否認犯行，這回盯上素不相識的銀樓老闆娘，大膽假扮員警狠心攻擊，究竟是否有其他內情，警方將持續追查。

