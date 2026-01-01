抓到了！元旦撞死清潔隊員後逃逸 24歲肇事駕駛到案送馬偕抽血

顏姓男子1日清晨撞死毛姓清潔隊員後逃逸，稍早被警方逮捕到案。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區元旦清晨發生死亡車禍，44歲毛姓清潔員在上班途中，被24歲顏姓男子撞死，顏男肇事後逃逸，警方展開追查，稍早將他逮捕到案，並將其送往馬偕醫院抽血，以釐清是否涉及酒駕或不法情事，確切案情則仍須調查釐清。

據了解，毛男是清潔隊員，1日清晨要去台北市上班，而他騎車行經中正路與真理街口，在紅毛城前停等紅燈時卻遭白車追撞，強大撞擊力道讓毛男連人帶車被噴飛數公尺，車輛零件散落一地，場面怵目驚心。

毛男當場失去意識，駕駛卻在肇事後逃逸，直到民眾路過發現毛男倒臥路通報警方，員警到場後立刻協助其送醫，但毛男傷勢過重，緊急送醫後仍宣告不治。

警方在調閱監視器追查，在新民街某社區停車場發現肇事車輛，該車車主為顏男父親，顏男則在肇事後逃逸，警方展開追查，稍早將顏男逮捕到案，並將他送往馬偕醫院抽血，將釐清他是否涉酒駕或不法情事。

