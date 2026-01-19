抓到了！冷血弒親狂砍蔥油餅雙親37刀 啃老兒廖聰賢新莊落網

嫌犯稍早在新莊新泰路落網。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲發生駭人聽聞的蔥油餅夫妻命案，年邁賣著蔥油餅的老夫妻，遭啃老的逆子廖聰賢殘忍連砍10多刀身亡，直到昨天（18日）因親友聯繫不上，打電話報警後，全案這才曝光；而轄區蘆洲警方經漏夜調閱監視器追查，發現廖嫌冷血弒親後，騎車逃逸至三重，接著轉搭計程車到新莊，在新莊體育場周邊遊蕩，蘆洲警方經擴大追查，今天晚間6點15分，在新莊新泰路261巷口逮捕廖嫌，目前正帶回蘆洲分局釐清犯案動機當中。

據了解，36歲啃老嫌犯廖聰賢殺害雙親後，便騎乘機車逃往三重地區，在三重三和路四段160巷及自強路三段110巷口丟棄機車後，隨即搭計程車逃往新莊，後續便在新莊地區徒步遊蕩，更因手機關機導致警方難以追緝。

廣告 廣告

而今天晚間6時許，新莊分局中平派出所副所長陳鴻智，巡邏途經新泰路261巷口時，發現路上一名男子身分特徵與廖聰賢相當接近，上前比對，赫然發現果然就是廖嫌無誤，當場將他逮捕，並通報蘆洲警方到場，目前正帶回分局途中。

嫌犯稍早在新莊新泰路落網。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

蔥油餅夫妻遭啃老兒殺害！地標改「永久歇業」 老饕留言悼念

冷血弒親！狂砍蔥油餅父母37刀 啃老逆子正面曝光

蔥油餅夫妻身中37刀慘死！血流滿客廳 鑑識警幾無處可站

