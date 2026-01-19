抓到了！南非飛行學校竟是「中共白手套」 美軍火速扣押違禁軍武

美國日前扣押2套原定從南非運往中國、供中共解放軍使用的「任務機組訓練器」。圖／取自東方IC

美國司法部於15日發布重磅聲明，宣布成功攔截並扣押2套原定從南非運往中國、供中共解放軍（PLA）使用的「任務機組訓練器」（Mission Crew Trainer, MCT）。美方指控，這些設備非法整合了美國製軟體與國防技術數據，旨在協助中共軍方提升偵測及獵殺美軍潛艇的能力，目前已正式提起沒收訴狀。

偽裝成民用機構 「南非試飛學院」淪中共白手套

司法部調查指出，這批設備的出口方為「南非試飛學院」（Test Flying Academy of South Africa, TFASA），該學院早在2023年6月就被美國商務部列入「實體清單」（黑名單），原因即是其招募前北約（NATO）飛行員，利用西方技術培訓中共軍方飛行員。

廣告 廣告

司法部國家安全局助理部長艾森伯格（John A. Eisenberg）嚴厲指控，TFASA表面上偽裝成一般的民用飛行訓練學院，實則已淪為中國空軍與海軍的重要助力。它是將北約的航空專業知識、操作戰術及受管制技術，直接轉移給中共解放軍的秘密管道。

代號「埃爾加計劃」：複製美軍P-8反潛機技術

根據法院文件，這項被TFASA內部稱為「埃爾加計劃」（Project Elgar）的項目始於2019年，其核心目標是利用美國公司開發的基礎飛行模擬軟體，結合西方反潛機數據，為中共量身打造可移動的模擬訓練器。

這2套MCT被設置於貨運集裝箱內，外觀如同「可移動教室」，但內部布局高度精密，直接仿照波音公司製造的P-8「海神」反潛巡邏機。這套系統專門用於訓練軍事人員操作空中預警與控制系統（AWACS）及反潛作戰（ASW），意圖以此破解美軍的水下優勢。

新加坡中轉遭攔截 歷經1年運抵美國

這起跨國執法行動由聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局（HSI）及美國商務部聯手執行，這2座裝載敏感設備的集裝箱，於2024年9月在新加坡進行轉運時被美方鎖定並攔截，經過繁雜的法律程序，終於在2026年1月7日運抵美國本土進行扣押。

華府聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）強調，此次扣押行動表明，中方及其協助者透過非法採購手段竊取美國軍事技術，對國家安全構成持續威脅，「我們將動用一切合法工具，絕不讓關鍵技術落入敵對勢力之手。」

FBI：此舉危及美軍生命安全

FBI反情報與間諜部門助理局長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）則直言，TFASA的行為不僅是非法出口，更直接危及前線美軍，「招募前北約飛行員並輸出模擬器技術，將美軍人員的生命置於危險之中。」

值得注意的是，就在美方發布此沒收行動之際，地緣政治局勢正值敏感時刻，南非目前正與中國、俄羅斯與伊朗在南非海域進行為期1週的聯合海上演習，顯示北京當局正積極深化與該區域的軍事合作。美方重申，將採取果斷行動防止美國技術外流，以維護美軍在未來的軍事競爭優勢。



回到原文

更多鏡報報導

墾丁沒救了？「住宿貴、交通爛」逼退遊客 業者苦笑：連雞都快餓死...

血汗低薪不是最慘？會計系56%人喊「後悔讀」只排第4 冠軍竟是這鐵飯碗

之後就拜託了…演藝圈「潛規則」是真的！綜藝教父抖黑幕：經紀人竟是皮條客

下跪求婚全是假？瓊瑤劇男星遭前妻曬「結婚證」打臉 驚爆隱婚25年還「香水轉送小三」