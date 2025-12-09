抓到了！台中神秘男「開車門搜刮」爽得現金3.8萬 落網時已全花光

記者林意筑／台中報導

男子潛入民眾住家後，多次拉停在車庫的轎車車門試圖行竊。（圖／翻攝畫面）

台中市大里區、太平區驚傳連續竊盜案！近日有名頭戴鴨舌帽、長袖外套的男子，經常在三更半夜時出沒在各社區，潛入未上鎖的轎車內搜刮現金及手機，累積財損約4萬4000元。警方今（9）日上午獲報後循線追查，發現大里、太平2地的竊盜案為同1人，並鎖定39歲李男，經4小時追查將他查獲，不過李男偷來的錢疑似通通花完，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。

男子鑽入駕駛座搜括。（圖／翻攝畫面）

太平警分局指出，本月7日凌晨2時許，有2名民眾將車輛停放在住家門口，因未上鎖遭不明人士開車門搜刮，2人分別所失現金1萬元，及2支智慧型手機（價值約6000元）；台中市議員江和樹也表示，今日凌晨2時許，大里十九甲地區同樣出現竊盜案，一名可疑男子與太平區竊案的犯案手法雷同，同樣以徒手開車門行竊，導致民眾損失2萬8000元，早上用車時發現車輛遭竊後緊急報案。

警方迅速逮捕李男，依竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

經警方調閱監視器畫面，確認犯下這2起竊案的犯嫌為同一人，掌握犯嫌特徵後鎖定李姓男子，以監視器畫面循線追查，於4小時內迅速逮捕李男，全案警詢後依竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。

