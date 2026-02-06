抓到了！台中西屯豪宅、汽車接連中彈引恐慌 鋼彈怪客落網

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區水湳經貿園區內一處豪宅大樓，上月19日驚傳槍響，事後發現停放1樓的2輛汽車車身受損，3樓及7樓陽台強化玻璃碎裂，留下多處彈孔痕跡，嚇壞住戶，案經警方全力追查，鎖定33歲劉姓男子並在前天查緝到案，他雖辯稱只是因為「好玩」仍被依法究辦。

據了解，該社區出入單純，多為中國醫藥大學水湳校區及經貿園區學生與上班族租住，「很難想像會成為目標」。更令人不安的是，破裂的樓層強化玻璃多集中在角落位置，疑似刻意朝弱點射擊，現場還撿到疑似鋼珠的金屬物，住戶說，「感覺不像單純惡作劇，更像是隨機攻擊，不知道下一棟會不會中彈。」

警方接獲報案後，立即派員前往現場採證，並縝密調閱周邊監視器畫面，逐一比對案發時間、彈道方向與周遭建物位置，同時報請台中地檢署指揮偵辦，經連日蒐證與分析後，鎖定住在案發地附近套房的劉姓男子涉有重嫌，專案小組前往持搜索票前往查緝，順利將人帶回調查，並在其住處查扣作案用空氣槍等相關證物。

劉男到案後供稱只是「一時好玩才站在對街試射」，否認有特定犯案動機，但警方對其說法仍持保留態度，將持續釐清實際動機，全案詢後依刑法毀損及恐嚇公眾等罪嫌，移送臺中地方檢察署偵辦，第六分局強調，對於任何影響居民安全、造成社會不安之不法行為，警方必定追查到底、依法嚴辦，絕不輕縱。

