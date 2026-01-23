即時中心／高睿鴻報導

為爭取台南市長提名，民進黨兩位資深立委林俊憲、陳亭妃，日前在初選期間激烈拚搏，甚至多次言語交鋒；林多次質疑陳，似乎太接近國民黨人士、甚至曾在議長選舉時跑票。而雖然陳亭妃之後仍於初選獲勝，但爭議似乎還沒結束；綠營中執委黃守達就出言質疑，翻開嘉義縣、高雄市初選民調，藍營對手支持率都差不多，唯獨台南差距大，故認為藍白可能介選。沒想到，藍委謝龍介今（23）受訪時，竟真的承認「之前確實有」。

民進黨台南市長初選結果已出爐，獲勝者陳亭妃將披綠袍，與國民黨的候選人謝龍介對戰。但陳亭妃雖憑藉此役，再次展現強大地方實力，卻還是讓部分綠營支持者擔憂，選後的「民進黨台南隊」是否能團結、以及陳能否對藍營，劃出更清楚的分界線。至於謝龍介，似乎也不打算放過擴大矛盾的機會，日前除了暗酸陳亭妃「都說跟我不熟」，更表示想與陳合作、一起打一場「高格調」選戰，還邀請對方簽「選戰公約」。

快新聞／抓到了！國民黨挨轟「介入綠營台南初選」 謝龍介竟回：之前確實有

民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃。（圖／民視新聞資料照）

如今，質疑聲浪進一步加劇，黨內中執委黃守達說，相較於其他縣市初選民調，唯獨台南市，國民黨對手支持度有極大差距；他指出，根據初選民調結果，謝龍介對上林俊憲可拿20%以上支持率、對陳亭妃只有10%左右，因此藍白可能真的有介選。不僅如此，民進黨祕書長徐國勇今日也直言說，「藍白介選又不是現在才開始，他們早就在介選了！」。

對此，謝龍介今早被問及相關情事時，先是笑到咳嗽、過一會兒才回說「哎呀！又是國民黨？」豈料，接著他話鋒一轉，竟然直接承認「事實上，之前確實有…」，不過同時也強調，自己有呼籲藍營公職人員，絕對不要介入民進黨初選。謝龍介表示，既然他已公開呼籲多次、最後民進黨的初選結果也已經出來，就不應該再提到國民黨；他更認為，綠營應先想辦法，改變內部整合不力的事實，否則實在不需要一再提到國民黨。

至於陳亭妃方面，為撕掉「親近藍營」的標籤，事實上，她最近也不斷加強砲打謝龍介的力道。她近日質疑，對方雖然宣稱「只要做4年」，但他根本不瞭解台南，到底要怎麼做4年？「你要叫台南人民陪你玩4年嗎？」，陳亭妃怒問。為何指控謝龍介不了解台南？她表示，從候選人的臉書就能看得很清楚，「尤其民意代表的臉書，凡走過必留下痕跡；請問你的臉書，何時為台南37區的哪一件事留過紀錄？」。

陳亭妃更批評，謝龍介都只是上電視、開直播隨便講一講，但人民要的是這個嗎？她直言說：「人民真正想要的是，你跟他的直接互動的感覺；所以，我很早就喊出『行動政府』的概念，就是市長在哪裡出現、政府就在哪裡」。

