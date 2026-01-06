抓到了！基隆男遭亂刀揮砍血濺公寓 警逮3人竟是「妻疑教唆2友殺夫」

記者林俊華、林昱孜／基隆報導

基隆和平島市場內一處公寓發生砍人事件，1名男子多處刀傷送醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市和平島市場周邊今（6）日上午驚傳砍人案。一名林姓男子在公寓內遭亂刀攻擊，送醫後目前暫時沒有生命危險，警方成立專案小組，晚間成功逮捕3嫌。據了解，該起砍人案疑為妻子教唆2名友人「殺夫」，目前3人全數落網，到底有何糾紛埋下殺機，仍有待警方進一步調查釐清。

基隆和平島市場內一處公寓發生砍人事件，1名男子多處刀傷送醫。（圖／翻攝畫面）

6日上午9時許，警消獲報林男全身多處刀傷倒臥公寓，緊急抵達現場發現，人倒臥在血泊中，腹部、左側手腳均有嚴重刀傷。附近民眾指出，案發後曾目擊數名男子匆忙逃離公寓，且案發前並未聽到爭吵聲。

警方晚間逮捕3名嫌犯，據了解，疑似是妻子教唆2友殺夫。（圖／翻攝畫面）

警方除了將人送醫外，還擴大調閱沿線監視器，於同日晚間在中正區某民宅，逮捕周女（44歲）、陳男（33歲）及曾男（43）歲，全案將朝殺人未遂及教唆殺人罪嫌方向偵辦。據了解，嫌犯周女為傷者林男妻子，疑似對丈夫不滿，涉嫌教唆陳、曾兩名友人前往住處「教訓」，甚至有奪命意圖，詳細犯案動機與過程仍待進一步釐清。

