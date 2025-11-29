抓到了！天母命案殺人犯逃亡14年 印尼落網押解回台

逃亡14年的重大通緝犯終於被押解回台！26年前在台北市天母國小旁釀成1死2傷的賴姓凶嫌，遭法院判刑11年2個月定讞，但入監前卻拿假護照潛逃出境，躲到印尼隱姓埋名做生意，日前被印尼警方盯上，確認是台灣通緝犯後，將人逮捕押解回台服刑。

1999年青少年互砍釀1死 判刑11年潛逃

26年前在北市天母犯下殺人案的凶嫌賴彥翰被列為重大外逃通緝犯，逃亡14年終於押解回台，昨日戴著藍色口罩、穿著灰外套被警方上銬逮捕。回顧整起案件，1999年11月有兩派青少年在街頭爆發追打砍殺，賴彥翰就是其中一人。

據了解，當時5、6個人對上另一邊30幾人，原因是黑道竹聯幫天母分會的陳明德，不滿一名呂姓男子欺負他，兩人結下樑子互相展開報復行動。天母地區尋仇變成大濺血，竹聯幫分會副會長賴彥翰糾眾拿西瓜刀、開山刀，在天母國小前看見呂姓男子幾人就是一陣砍殺，呂男被砍中腹部後不支倒地，送醫不治。

躲印尼做生意被盯上 台印合作拘捕押解

凶嫌賴彥翰被判處11年2個月有期徒刑，經過上訴仍被駁回，但由於當時並沒有限制他出境出海，於是他潛逃出境，前往印尼做生意，隱姓埋名生活十多年，最後在雅加達地區被警方盯上，終究逃不過警方追捕。

國際刑警科偵二隊隊長陳思翰表示，在清查資料異常的外國人時，發現賴姓嫌犯使用假名在印尼生活，因此於11月26日將其逮捕，並在28日潛返回台。台灣印尼警方合作緝獲重大外逃通緝犯，嫌犯終究必須回台面對刑責。

※犯罪行為，請勿模仿

台北／李亭熙、林昭賢 責任編輯／網路中心

