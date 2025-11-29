抓到了！天母命案「重大殺人犯」逃印尼當小老闆14年 雅加達被逮押回台

賴彥翰昨日押解返台。翻攝畫面

47歲的賴彥翰1999年在台北市天母國小旁與一群青少年互砍釀1死，判刑11年2月定讞，卻在2011年潛逃出境，躲到印尼以做生意為名隱身十多年，日前在雅加達地區被印尼警方盯上，確認是台灣通緝犯後，通知我方合作拘捕，11月26日順利將人逮獲，並已在昨（28日）晚間9點左右由刑事局國際刑警科押解回台服刑。

1999年11月13日凌晨，天母國小附近發生大規模青少年鬥毆，兩派約40多名青少年起爭執後，持刀在街頭互砍，沿路血跡斑斑。當時19歲呂凌偉腹部遭砍，肚破腸流倒地，送往榮總仍傷重不治，另外還有2名少年受傷，震驚社會。後續警方陸續鎖定涉案成員，賴男被認定涉犯殺人等重罪，2000年間遭判刑11年2月，歷經多次上訴仍維持重刑。

廣告 廣告

不過賴男不願進監服刑，2011年3月趁機潛逃出境，士林地檢署隨即發布通緝，2024年2月更被最高檢列為「重大外逃通緝犯」，優先追緝對象之一。刑事局將追捕外逃犯列為重點工作，由駐外警察聯絡官持續與各國執法單位交換情資。

賴彥翰押解返台。翻攝畫面

今年印尼移民總局發現一名可疑外籍男子，生活作息、外貌、語言都像台灣人，通報印尼國家警察國際關係部與雅加達北區警局展開3天跟監與特徵比對，這才確認對象就是潛逃多年的賴彥翰。印尼警方隨即會同移民單位將他拘提到案，並移送移民總局臨時羈押，啟動遣返程序。

我方刑事局國際刑警科、內政部移民署與駐印尼代表處也同步介入，透過駐印尼警務聯絡組與當地執法單位密切聯繫，確認身分無誤後安排押解事宜。

據了解，賴男這些年在印尼從事跨國貿易、食品買賣，還開實體店面，生活條件相當穩定，身邊有印尼女友與小孩，看起來已打算「一輩子不回台灣」。

刑事局強調，許多通緝犯以為躲到國外就能規避法律，事實上透過駐外聯絡官與各國警方合作，今年已陸續從多國將多名通緝犯遣返，未來也會持續強化跨境執法，對重大外逃犯絕不鬆手，呼籲仍在海外潛逃者及早回國面對司法。



回到原文

更多鏡報報導

22歲富家女淪藥頭起底 捲信義豪宅雙屍案！留學歸國替9億創投富少調毒

夜店大亨夏天倫控「偷220萬、丟家人不管」遭檢打臉 名媛黃廉盈逆轉不起訴

停職1年暴瘦20公斤…士林2警未開單被控圖利 高院二度判無罪