抓到了！太子集團涉詐跨國洗錢 首腦陳志柬埔寨遭逮捕「將遣送中國」

太子集團陳志，據了解已在柬埔寨落網。翻攝太子集團官網



柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團」去年遭美國司法部起訴，創辦人兼董事長陳志遭到通緝，台灣也進行一連串查封、約談等。太子集團旗下分公司等遭台北地檢署偵辦，查扣逾45億資產，並且約談多名員工，且收押多名重要幹部。但創辦人陳志卻已經出逃柬埔寨。不過，今天（1／7）傳出，陳志已經在柬埔寨落網，據信將會遣返中國。

事實上，陳志早在2015年就在柬埔寨成立太子集團。根據《柬中時報》7日最新消息，陳志人在柬埔寨被捕，目前被遣送回中國，接受相關部門調查。

廣告 廣告

根據指出，陳志（Chen Zhi）來自中國的福建，2015年在柬埔寨創立太子集團，表面做房地產、金融、酒店等生意，迅速成為柬國最大企業之一。陳志歸化柬埔寨公民，甚至還曾出任多名柬國高官（如前總理洪森）的顧問。

隨後陳志的太子集團開始經營非法網路賭博，中國法院指控其非法獲利超50億元人民幣。轉型「殺豬盤」詐騙（假裝戀愛騙錢），並在柬埔寨建10多個「詐騙園區」，關押數百人強迫勞動。

遭美國司法部起訴後，太子集團才被台灣媒體廣泛報導，也爆出太子集團在台灣洗錢的重大案件。

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」