抓到了！婦人面交700萬遭搶 竟是詐騙車手與劫匪「內神通外鬼」
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名57歲婦人透過臉書輾轉認識一名男網友，因而落入假投資的詐騙圈套，婦人前天下午拿著705萬元現金要面交給假扮成理財專員的張姓車手，半途卻遭人搶走。警方循線逮捕6名犯嫌並追出贓款，查出此案根本是「內神通外鬼」，策畫此案的陳姓主嫌跟張自導自演，合謀以搶案方式來侵吞鉅款。
警方調查，婦人透過臉書認識一名男網友，對方對她噓寒問暖取得信任。上月，對方鼓吹她投資虛擬貨幣，將她加入投資群組，她以面交方式交付100萬元現金後，詐騙集團慫恿她加碼。她不察，前天下午拿著裝有705萬元現金的袋子，與假扮成理財專員的31歲張姓車手在台北市建成圓環附近巷子面交，半途遭搶。
警方一開始就察覺不對勁，因為張身為車手，被搶後卻沒有落跑，反而留在原地等員警到場，乖乖束手就擒讓警方以詐欺罪嫌移送。警方兵分兩路，一路追查搶匪下落，另一組人馬則追查搶匪與張的來向動線。
根據監視器畫面，警方發現搶匪得手後跑上一輛接應的賓士車落跑，但在搶案發生前，張居然也是搭乘該輛賓士車抵達現場，警方因此確信張被搶是在演戲。
警方以車追人，循線查出策畫此案的其實是48歲陳姓主嫌，陳姓主嫌近期得知張姓車手要與婦人面交700萬元，策劃以「被搶」方式來侵吞鉅款。首先由張出面面交，23歲陳姓男子負責扮演搶匪，得手後陳男跳上另名17歲少年駕駛的賓士車逃離現場，33歲方男則在場「監督」整起搶案過程，事後鉅款則交由25歲李男藏在八里一處農舍。
警方循線前往農舍起獲全數贓款，並在昨天、前天陸續逮捕陳等6嫌，目前陳等人仍在製作筆錄，警方將進一步釐清案情並清查還有無其他共犯。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
