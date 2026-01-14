抓到了！宜蘭受刑人趁保外就醫落跑還「毒駕」 台北落網

宜蘭黃姓受刑人趁保外就醫落跑，警方昨在北市文山區攔查時找到人。示意圖，取自Pexels



宜蘭監獄一名35歲黃姓受刑人去年10月7日因罹癌辦理保外醫治具保出監，因違反規定被廢止保外就醫，原本應在本月8日到宜蘭地檢署報到返監執行，卻沒有現身，警方緊急追緝，昨（1/13）在台北市文山區將人查緝到案，還發現黃男吸食安非他命毒駕，已依法通報、移送偵辦。

黃姓受刑人過去因吸毒入獄，於去年10月7日辦理保外醫治具保出監，在台北某醫院治療，不過由於他違反規定，監獄陳報矯正署於今年1月5日廢止保外就醫，黃姓受刑人原本必須在8日前往宜蘭地檢署報到返監執行，但卻沒有現身，宜蘭監獄1月9日函請宜蘭地檢署依權責辦理。

廣告 廣告

北市警文山一分局昨晚9時許在新光路一帶巡邏，發現一輛自小客車形跡可疑，便通報查詢車籍資料，經查確認該車輛為先前通報遭侵占的車輛，員警隨即上前攔查，該車由黃姓男子駕駛，並通知車主到所領回車輛。

員警於現場依法處置，黃男表示願意配合調查並自願受搜索，並主動交付放置於車內前座的毒品安非他命1包及毒品吸食器1組等物品，經詢問後，黃男坦承持有前述物品。警方調查黃男身分，發現他是宜蘭監獄保外就醫未依規定報到的受刑人。

員警依規定實施毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應，依「道路交通管理處罰條例」相關規定予以舉發，並將黃男帶返派出所偵辦，後續除依「毒品危害防制條例」等相關規定辦理外，並通報矯正機關依法處理。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

全國追緝！宜蘭受刑人趁保外就醫逃逸1週 傳「有車、具攻擊性」

頭皮發麻！北海道酒吧藏女屍 老闆狂開5台空氣清淨機問客：有味道嗎

「最美藥局」要收了！開業8年驚傳將熄燈 想打卡把握這日子