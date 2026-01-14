抓到了！宜蘭脫逃受刑人北市落網 身上還藏毒

宜蘭監所一名黃姓受刑人去年保外就醫，原訂本月８日返監但卻人間蒸發，昨天晚上黃姓受刑人於北市文山區落網，身上還被搜出毒品。（圖／翻攝畫面）





宜蘭一名黃姓受刑人因吸毒入獄服刑，去年10月間因癌症保外就醫，原定本月8日要回監所報到但卻突然人間蒸發，不過昨天該受刑人已在北市落網。

文山第一分局木新派出所員警於昨（13日）晚間21時40分許，於北市文山區新光路一帶執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車形跡可疑，遂通報查詢車籍資料，經查確認該車輛為先前通報遭侵佔之車輛，員警隨即上前攔查，該車由一名黃姓男子駕駛，並通知車主到所領回車輛。

警方於黃姓受刑人身上搜出毒品。（圖／翻攝畫面）

員警於現場依法處置，黃嫌表示願意配合調查並自願受搜索，並主動交付放置於車內前座置物櫃內之毒品安非他命1包及毒品吸食器1組等物品，經詢問後，黃嫌坦承前述物品均為其所有，另查黃嫌身分，赫然發現黃男就是日前宜蘭監獄保外就醫未依規定報到遭通緝之受刑人。

警方依規定對黃嫌駕駛交通工具行為實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應，遂依道路交通管理處罰條例相關規定予以舉發，並將黃嫌帶返派出所偵辦，全案後續除依毒品危害防制條例等相關規定辦理外，並通報矯正機關依法處理。

