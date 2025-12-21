抓到了！揚言在高雄車站隨機攻擊 檢調火速逮人5萬交保

北捷爆發隨機攻擊事件後，陳嫌在網路揚言在高雄車站繼續下去遭逮，檢方訊後將他以5萬元交保。（調查局提供）

台北捷運爆發隨機攻擊事件後，網路上有人揚言在高雄車站繼續下去，調查局資安工作站與高雄市調查處溯源查獲陳姓男子涉嫌張貼恐嚇公眾言論，立即報請橋頭地檢署蔡婷潔檢察官指揮偵辦，檢方訊後將陳嫌以5萬元交保。

陳嫌在網路貼文提到，「主角張文是我兄弟， 我們是一個組織，今天他未完成的任務我會繼續接下去，下一個地點高雄車站」等語，檢調火速抓人。

臺灣高等檢察署為避免類似攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，橋頭地檢署也已由主任檢察官及檢察官與轄區警調廉移民署等單位成立聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以保障民眾安全。 橋頭地檢署及調查局均呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，避免造成民心恐懼及影響社會安定，以免觸法。

