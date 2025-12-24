抓到了！「最毒千金」黃荷娜潛逃柬埔寨落網 今晨押返韓國

黃荷娜多次涉毒，潛逃海外的她，終於在今天被抓回韓國。翻攝亞洲經濟

韓國知名企業南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜，先前因涉嫌吸毒再度被警方盯上，潛逃海外遭到通緝的她，終於在今天（24日）被韓國警方抓回韓國，目前人在警局調查中。

據《MBN》今（24日）報導，韓國警方已在今凌晨2點多，在柬埔寨金邊德崇國際機場出境區，對登上返韓班機的黃荷娜執行逮捕令，黃荷娜也在今早7點50分飛抵韓國。她因涉嫌購買及吸食安非他命，目前人在京畿道果川警察署，警方表示，「由於案件仍在偵辦中，無法對外說明細節。」

曾是朴有天未婚妻！黃荷娜多次涉毒

黃荷娜先前才被爆料潛逃柬埔寨時過著奢華生活。翻攝NAVER

黃荷娜是企業富三代千金，多年前曾與JYJ出身的朴有天論及婚嫁而聞名。只是她曾在2015年5月至9月間，在首爾住處等地三度施用安非他命遭起訴，2019年被判處有期徒刑1年、緩刑2年。沒想到2020年又在緩刑期間再度吸毒遭起訴，被判刑1年8個月。

黃荷娜2023年7月又爆出涉嫌吸毒，於去年遭立案調查，疑似不想吃牢飯的她，先是飛到泰國避風頭，之後又傳出非法入境柬埔寨並滯留於當地。韓國警方也在調查過程中向國際刑警組織申請發布紅色通緝令，並請求當地使領館協助追查。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



