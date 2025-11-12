抓到了！札幌圓山動物園成功獵殺熊 可重新開園？官方回應了

2025年11月11日上午7時30分左右，在札幌市圓山動物園附近的住宅區，有民眾發現熊的的足跡。翻攝北海道電視台畫面



據日本媒體今天（11/12）報導，札幌的圓山動物園，連日有熊闖入，札幌市今天宣布，已成功獵殺一隻熊，可能就是近日現蹤的那一隻，但是否重新開園，市府仍在評估當中。

據北海道電視台報導，札幌的圓山動物園，連日有熊闖入，札幌市今天宣布，上午11時30分左右，園區內設置的陷阱，已成功捕獲一隻熊，並將熊撲殺。

市府說明，從熊的毛色與體型判斷，這隻熊可能就是本月9日以來，在園區內行動的那隻熊。

有市府職員透露，被撲殺的熊是1至2歲的熊，體長約113公分，性別為雄性，以電擊方式將其撲殺。

廣告 廣告

雖然已將熊獵殺，但關閉中的圓山動物園，是否會重新開放，目前尚未決定。

有居民聽到消息後感到安心，但也有人認為，或許有其他熊在園區內，仍然不能鬆懈。

更多太報報導

太子集團價值4605億元比特幣遭沒收 中國控美策劃「國家級駭客黑吃黑」

驚！岩手縣花卷機場有熊亂入 緊急關閉跑道、航班延誤

新潟8旬獵熊人超猛！臉、腿遭熊咬傷 浴血「獨自完成射殺」