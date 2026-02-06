抓到了！李貞秀「有中國戶籍」竟還選立委 綠委氣炸：根本沒資格

即時中心／黃于庭報導

民眾黨6席不分區立委大換血，儘管國籍爭議未歇，擁有中配身分的李貞秀照常宣誓就職，她更稱，中國當地機關以「台灣又不是外國」為由，拒絕其放棄國籍申請。內政部長劉世芳拍板，未來將不提供李貞秀調閱密件以上文件，若立法院不理會該部函文，可能要到憲法法庭處理。對此，民進黨立委林楚茵加碼踢爆，李貞秀2024年仍在中國設有戶籍；換句話說，「解職」是假議題，因為她自始至終就不應當選。

劉世芳日前接受專訪時表態，將不提供李貞秀調閱密件以上資料；不過，若後續其他部會認定可提供機密，內政部是否會調整作法？她回應，有些資料是機關首長可自行決定，並考量本於職權的利益衡量，關於這部分的法制研析，內政部提供給各部會參考。

針對李貞秀國籍爭議，劉世芳表示，目前函文立法院2封以上的公文，立委解職機關為立法院，內政部職權無法及於立委，「到目前為止，對於李貞秀是否有提出申請，內政部仍無從得知」；不過，若立法院不理會函文，可能需要到憲法法庭，處理院際之間的爭端。

快新聞／抓到了！李貞秀2024年仍有中國戶籍 綠委氣炸：自始至終不應當選

民眾黨立委李貞秀。（資料照／民眾黨團提供）

對此，林楚茵今日提出質疑，「沒除中國戶籍，怎麼會有參選資格？中選會豈能發放當選證書？」，根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照；一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失台灣身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

林楚茵進一步說明時間軸，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，而她在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍；也就是說，李貞秀當時就不具備參選資格。

「這不是補辦手續就沒事的問題，這是選舉當下『根本沒有參選資格』的法律問題」，林楚茵話說得直白，如果一位候選人在選舉當時就不具備被選舉權，憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？她並重申，「李貞秀沒有資格擔任不分區立委」，因為「解職」是假議題，自始至終就不應當選。

