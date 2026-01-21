抓到了！毒蟲酒駕拒檢拖行警察 警持拘票逮人又見槍毒

蘇姓男子毒酒駕後拒檢，衝撞員警逃逸導致2人受傷，21日中午遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區20日晚間發生拒檢案，53歲蘇姓男子吸毒又喝酒後，駕車行經祥和路與車子路口時，見新店分局安康派出所員警正取締酒駕勤務時，他竟拒檢衝撞，還拖行員警導致2人受傷，而他在44歲許姓男子的接應下逃逸，警方21日中午12時許在中和持拘票將蘇男逮捕，又起獲大量槍毒，全案依法送辦。

20日深夜10時許，安康派出所副所長率員於祥和、車子路口前100公尺處執行盤查，發現蘇姓男子見攔查員警神情有異，還發現不明白色粉末，要求他停車受檢。

蘇男害怕自己酒駕犯行曝光，竟不顧員警安危加足馬力衝撞，害現場員警遭汽車拖行導致2人受傷，隨即對空鳴槍一發並朝車輛連開兩槍試圖制止，蘇男最終逃離現場，受傷的副所長與陳姓員警隨後被送往新店耕莘醫院，經診斷為頭部及手部擦挫傷，所幸救治後均無生命危險。

專案小組展開地毯式搜索，於案發不到一小時內在三峽區尋獲涉案車輛，隨後鎖定接應車輛，由副分局長曾柏仲帶隊於21日凌晨4時31分在五股區攔獲許姓共犯，並在其身上查獲海洛因5包(總毛重79.7公克)、安非他命5包(總毛重945.3公克)、依托咪酯2包(總毛重102.8公克)、依托咪酯煙彈1顆(毛重5.7公克)、大麻1包(毛重1.2公克)、電子磅秤及手機等證物。

警方調查，許男接載蘇男至桃園，蘇男已另行租車逃逸，警方持續追捕，21日中午12時許持拘票在中和逮捕蘇男，並查扣鎮暴槍1支、安非他命1包（約10公克）、海洛因1包（約1克）及依托咪酯煙彈等證物，全案依毒品、公共危險罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

新北市政府警察局表示，20日晚間執行「酒（毒）駕大執法」勤務期間，發生員警攔查毒品案件時遭嫌犯衝撞受傷情事，警方強調，任何挑戰公權力、危害員警生命安全之犯罪行為，絕不容忍，新北警將以「強勢執法」正面迎擊，嚴正回應，絕不退讓。

除該起衝撞員警之重大緝毒案件外，新北市警局同步啟動全市「加強防制酒（毒）後駕車專案」，動員警力共計546名，於全市設置78處路檢點，秉持「不放過任何一輛毒車、不漏掉任何一名毒販」的高強度掃蕩原則，全力攔查可疑人車，執法成果顯著，包括查獲酒駕公共危險案件10件，酒駕違規舉發13件，以及毒駕公共危險案件16件，毒駕違規舉發14件。

