抓到了！ 水湳經貿園區豪宅遭鋼彈射擊 男辯：好玩

台中西屯一處社區，陽台強化玻璃竟然慘遭子彈射碎，甚至連路邊車輛也受波及。（圖／東森新聞）





台中西屯一處社區，陽台強化玻璃竟然慘遭子彈射碎，甚至連路邊車輛也受波及，居民每天過得提心吊膽。警方埋伏半個月，終於逮到一名劉姓男子，他落網後，竟然辯稱只是因為好玩才開槍試射。這種拿公眾安全當兒戲的行為，被移送法辦！

員警vs.持槍掃射劉姓男子：「（你交給警方這個是什麼東西），玩具槍，（什麼玩具槍），（空氣槍是上次那個），對，（你射擊那個），嗯。」

員警持搜索票，找到一名男子，他也乖乖配合並交出身上的空氣槍，而他就是上個月持空氣槍掃射民宅陽台，還波及2台車子的嫌犯。社區住戶：「社區傳的照片，只有那個陽台那個玻璃，總是不好的事情吧，這危險的事情，那是不是請警察多巡邏一下。」

1月19日下午，西屯區順平路的社區豪宅向警方報案，說大樓社區的3樓和7樓，陽台強化玻璃遭人持槍掃射，整片玻璃碎掉，地上滿是碎片，還有2台車車窗也破了，住戶仔細觀察，還發現嫌犯手法疑似相當老練，刻意針對強化玻璃的4個角落進行射擊，而附近又鄰近中國醫藥大學的水湳校區，出入也單純，幾乎都是上班族和學生，沒有和人結怨，讓大家感到不安。

記者vs.社區住戶：「（涉嫌開槍的嫌犯已經抓到了），喔是喔那很好啊，（這樣有比較放心嗎），有，覺得這邊應該算是單純，因為學校沒有很多大行業那種，環境應該是比較單純一點，現在亂象這麼多，就會怕玻璃破掉然後打進去。」

警方經過半個月偵查，終於在2月1日逮捕這名33歲的劉姓男子，他是對面住戶，說是因為覺得好玩才拿空氣槍試射，但卻已經造成住戶的恐慌。第六分局偵查隊副隊長王育蒼：「全案依刑法毀損及恐嚇公眾等罪嫌，移送臺中地方檢察署偵辦。」

男子無視公眾安全，把別人家陽台當靶場，如今被警方逮個正著，除了得賠償修繕費用，更得為了自己一時的輕率，吃上刑事官司。

