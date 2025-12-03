抓到了！汙染源+1 謝國樑：將依《水污染防治法》開罰

基隆市長謝國樑。（圖／東森新聞）





從11月27日開始，就傳出基隆河因油汙影響水源無法取水，怎料一波未平、一波又起，在昨（2）日晚間又發現新的一處汙染地，也就是在基隆暖暖區的源遠路102巷，可以看到溝渠裡面，其實水面上浮著一層油，而且上面已經呈現白色乳化的狀態。基隆市長謝國樑也趕赴現場，表示將依《水污染防治法》對涉案廠商進行開罰，最高可罰至2000萬元。

謝國樑今（3）日到事發現場進行會勘，環保局初步研判環保局初步研判，此案與11月27日並非同案，且疑似是由正方倉儲公司製造的汙染物所排出，後續將依《水污染防治法》進行開罰，並表示「真正的元凶是誰非常重要，一定要水落石出」。

謝國樑指出，目前基隆西勢水庫供水量約為35萬噸左右，約佔滿水位蓄水量的51%至60%，現已向其他水庫進行調度，不過，若無法在3天內處理問題，將會於暖暖區與仁愛區高地進行預防性停水，此舉將會影響3.5萬人。而廟口夜市就位於暖暖區與仁愛區交界，若真預防性停水，也會影響當地商家做生意。

在昨（2）日晚間，又發現新的一處汙染地，也就是在基隆暖暖區的源遠路102巷。（圖／東森新聞）

