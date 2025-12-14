抓到了！ 沈伯洋帶女兒散步遭突襲 警方追出涉案人送辦

〔記者王冠仁／台北報導〕民進黨立委沈伯洋日前帶女兒到台北市中正紀念堂附近散步，沒想到半路卻遭一名男子攔下，該名男子還指控他是網軍，當眾對著他大罵，他事後發文，引起各方關切。由於沈伯洋向警方提告，警方調閱監視器畫面追查，循線查出對方是林姓男子，將他函送法辦。

沈伯洋日前在社群上發文表示，他當天帶女兒去國家音樂廳，表演結束後牽著女兒散步去騎腳踏車，忽然一位男士走上來，用手機的手電筒強光照著他跟他女兒，並開始問他「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」沈還說，他很常遇到這種事，但是小孩牽在旁邊還遇到，是第一次。

對此，轄區警方事後主動追查，同時也聯繫沈，沈最終在本月9日表示要提告。

警方調閱監視器畫面追查，由於當天是假日，中正紀念堂附近人潮不少，再加上許多人都是徒步，追查困難。幸虧警方擴大調閱該名男子來去向動線的監視器畫面，發現他曾經有使用悠遊卡的紀錄，警方根據悠遊卡的資料，這才掌握他是45歲林姓男子，在前天到他位於台北市中正區住處逮人。

據悉，林聲稱當天是在現場「巧遇」沈，認出對方後，因不滿近來時事氛圍，才氣得上前向他理論。

警方說，由於沈提告，再加上林有使用手機對沈的女兒錄影，警方因此依妨害名譽、妨害自由、違反兒少法將林送辦。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

