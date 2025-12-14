抓到了！沈伯洋帶女兒散步遭「強光照射」還錄影 嫌犯動機曝光

沈伯洋日前帶女兒遇到路人挑釁，警方已逮到人。翻攝沈伯洋臉書



立委沈伯洋日前帶著女兒參加活動，卻遇到一名男子拿著強光照射，還擅自錄影，逼問「你為什麼做網軍？」等語，沈事後提告。警方循線追查，鎖定家住台北的林姓男子，12日已傳喚到案，全案將移送北檢偵辦。

沈伯洋7日在臉書透露，帶女兒去國家音樂廳欣賞表演，結束後在附近散步準備去騎腳踏車時，突有男子上前，用手機手電筒強光照著他和女兒，未經詢問就擅自錄影，頻問「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕？」等，還嗆寧願相信共產黨。

隔天，沈伯洋提告，警方隨即調閱周遭監視器畫面，據《自由時報》報導，由於當天假日人潮不少，一度難以追查，後發現男子曾使用悠遊卡，依據悠遊卡資料，才掌握是45歲林姓男子，前天到他台北市中正區住處逮人。

據悉，林男聲稱當天「巧遇」沈伯洋，不滿近日時事氛圍，才會上前理論。

警方表示，由於沈伯洋提告，且林男對沈伯洋女兒錄影，因此依妨害名譽、妨害自由、違反兒少法將林送辦。

