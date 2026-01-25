抓到了！法國疑毒奶粉元凶竟是中國 「驚傳流入台灣」食藥署急回應
即時中心／黃于庭報導
近來國際嬰幼兒食品爆發食安危機，法國奶粉大廠拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL），因原料檢出仙人掌桿菌毒素（cereulide），宣布主動召回6批Picot嬰兒奶粉產品。據悉，法國當局追查發現，污染源來自中國企業「嘉必優」（Cabio Biotech）；更有資訊指出，受影響的國家包含台灣，衛福部食藥署也對此做出回應了。
根據《法新社》報導，拉克達利斯供應商提供的原料當中，含有仙人掌桿菌毒素，其將會引發噁心、嘔吐及脹氣，因此該公司主動召回6批Picot嬰兒奶粉。不過，其並未公開供應商為何，僅公布6個批號，並重申其他批次均安全。
此外，該集團發言人透露，除了法國以外，受影響國家包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國和台灣。
至於毒素來源，法國《世界報》揭露，拉克達利斯所用的毒原料，都來自一間中國武漢、名為「嘉必優」的生技企業。據悉，嘉必優在本國內供貨給伊利、蒙牛知名品牌，也是雀巢（Nestlé）、達能（Danone）等國際大型集團的供應商，已成為嬰幼兒食品產業鏈重要的一環。
事實上，法國2名嬰兒均曾食用雀巢的配方奶粉，接連於出生14天及27天後死亡，當局目前正持續追查奶粉與死亡之間的關聯性，是否與嘉必優生產的花生四烯酸（ARA）原料有關。
對此，我國衛福部食藥署日前查明，並未有Picot品牌查驗登記產品且未輸入台灣，另針對前述嬰兒配方產品預防性下架事件，除發布消費紅綠燈黃燈外，並呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向端強公司進行退換貨。
食藥署持續關注國際警訊，請業者加強自主管理，並提醒食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。
原文出處：快新聞／抓到了！法國疑毒奶粉元凶竟是中國 「驚傳流入台灣」食藥署急回應
