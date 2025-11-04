抓到了！監察院認定顏寬恒刻意隱匿3筆財產 懲處結果出爐

即時中心／徐子為報導



監察院今（4）日公布最新第290期《廉政專刊》，其中揭露，台中藍委顏寬恒因財產申報未據實登載，遭裁罰290萬元。經調查，顏於2020年1月申報資料時，未揭露2筆借用他人名義登記的汽車及1筆事業投資，監察院認定屬刻意隱匿。





監察院指出，顏寬恒應依規定據實申報財產，但顏申報2020年1月31日的財產，就應申報財產項目，未據實申報本人借用他人名義登記的汽車2筆及事業投資1筆。且顏寬恒所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意隱匿財產進行不實申報，因此處290萬元罰鍰。



對此，顏寬恒受訪時稱，民進黨政府政治追殺，不僅是用檢調、司法，現在還用監察院作為工具。財產申報已經盡其所能地詳實申報，包括不動產、存款、保險或是股票，何必金額高的都申報了，還刻意去隱匿金額低的申報項目，不合邏輯也不符常理。



據「公職人員財產申報法」第12條第1項規定，有申報義務之人故意隱匿財產為不實之申報者，處新台幣20萬元以上400萬元以下罰鍰。



媒體《自由時報》去（2024）年7月曾報導指出，顏寬恒被控貪汙、偽造文書等3案，其中包括涉嫌詐領立院助理費及年終獎金108萬餘元，與其擔任「隱性股東」的苑裡營造公司盈餘混用，支付購買瑪莎拉蒂豪車（總車價644萬元）的尾款72萬餘元、馬自達轎車134萬餘元、TOYOTA RVA4休旅車111萬餘元。



不過，顏寬恒當時財產申報中，明明身家數億，名下卻只有一台持有超過5年的BMW轎車，卻不見前述豪車，引起各界懷疑。







