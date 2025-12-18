抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網

即時中心／林耿郁報導

今（18）天早上，新北市林口區發生一起因種菜糾紛，竟憤而持刀行兇的案件；受害的78歲老翁身中4刀，送醫搶救仍不幸回天乏術；至於行兇的葉姓男子作案後逃逸，稍早落網遭逮，依殺人罪嫌移送法辦。

今天早上，新北市林口區文化二路一段100巷底菜園內發生兇殺案：一名59歲葉姓男子，疑似與另一名78歲陳姓老翁，因種菜問題發生衝突，竟憤而持刀朝對方攻擊，造成陳男左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。

後續送林口長庚醫院救治，不幸於9時25分宣告不治。

警方獲報後調閱周邊監視器，鎖定葉姓犯嫌作案後騎乘機車，往新莊方向逃逸，立即派員前往緝捕，經過4個小時，稍早11時許將葉姓犯嫌逮捕歸案，待釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。

案發菜園。（圖／林口警分局提供）

