抓到了！ 網黃賣場掀衣喊「把自己賣掉」 動機全說了





美式賣場「黑五購物節」人潮滿滿，有一對網紅男女，竟然鑽進賣場的貨架中，掀起上衣拍照，PO上網稱要把自己賣掉，警方介入偵辦，查緝兩人到案說明，而犯案動機也曝光！

一名擁有30萬粉絲，在X（推特）、Dcard與FansOne擁有高人氣的情色網紅，24日在高雄好市多直接坐在寵物食品區，掀起上衣拍下上半身裸露的照片，並將畫面PO上X，寫道：「逛了兩圈發現錢不夠，只好把自己賣掉。」貼文一出立即在網路炸開，不少網友戲謔回應：「在哪裡下單？」、「請問去哪裡領貨？」

這名情色網紅的身分也被起底，她在X上相當知名，擁有30.1萬追蹤，自稱是「情慾女王」，經常上傳各式 18禁火辣照片，主打戀足、調教等族群。同時她也經營多元管道，販售原味內衣褲、情趣用品，並接受粉絲小額贊助。

警方昨（27）晚通知26歲的江姓網紅與26歲的陳姓男子南下說明。兩人供稱只是到高雄旅遊，一時興起才會拍不雅照。警方調查，2人沒有相關前科，後續全案依違反《刑法》第234條公然猥褻罪移請高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局警方表示，網紅行為可能面臨1年徒刑或罰款。

（封面圖／東森新聞）

